Un bărbat a fost executat după ce a ucis familia fostei soții. Care au fost ultimele lui cuvinte

Un bărbat din SUA, care a fost condamnat la moarte pentru uciderea surorii și părinților fostei sale soții și pentru incendierea locuinței acestora a fost executat miercuri seara, 17 septembrie.

Aceasta este a 12-a execuție din anul 2025 din Florida, un record, conform Associated Press.

Acuzatul, pe nume David Pittman, de 63 de ani, a fost declarat mort miercuri la ora 18:12, după ce i s-a administrat o injecție letală la închisoarea de stat din Florida, lângă Starke, în baza unui mandat de execuție semnat de guvernatorul republican Ron DeSantis.

Ultimele cuvinte

„Știu că ați venit cu toții să vedeți cum un om nevinovat este ucis de statul Florida. Sunt nevinovat. Nu am ucis pe nimeni. Asta e tot”, a spus Pittman în ultimele sale cuvinte, conform unei declarații a purtătorului de cuvânt al lui DeSantis, Alex Lanfranconi.

Când i s-au administrat medicamentele, acuzatul a respirat adânc de câteva ori și a rămas nemișcat.

În anul 1991, David Pittman a fost condamnat la moarte pentru 3 acuzații de crimă de gradul întâi, conform dosarelor judecătorești. Atunci, juriul l-a găsit vinovat de incendiere și furt calificat.

David și soția sa, Marie, treceau printr-un divorț când au avut loc crimele, iar anchetatorii precizează că el amenințase de mai multe ori că îi va face rău familiei ei.

Uciși și incendiați

Potrivit mărturiilor din proces, Pittman a tăiat linia telefonică de la casa părinților soției sale din Mulberry, Florida.

Atunci, Clarence Knowles, de 60 de ani, și soția sa, Barbara Knowles, în vârstă de 50 de ani, au fost înjunghiați mortal de Pittman. El a ucis-o și pe sora soției sale, pe nume Bonnie Knowles, de 21 de ani.

După săvârșirea crimelor, bărbatul a dat foc casei și a furat mașina lui Bonnie, pe care a incendiat-o ulterior. Familia a fost găsită moartă pe 15 mai (anul 1990).

În timpul procesului din 1991, un martor l-a identificat pe Pittman ca fiind persoana văzută fugind din mașina în flăcări. De asemenea, un informator din închisoare a mărturisit că Pittman a recunoscut crimele. Atunci, jurații au recomandat pedeapsa cu moarte cu 9 voturi la 3.

Șeriful Grady Judd din comitatul Polk, unde au avut loc crimele, a asistat la execuție miercuri seara.

Judd e de părere că era potrivit ca pedeapsa cu moarte a lui Pittman să fie executată.

„Era rău atunci. Nu s-a schimbat niciodată. Acest om rău a exterminat o întreagă familie”, a mai spus șeriful.

Marți, 16 septembrie, recursul final al lui Pittman a fost respins de Curtea Supremă a SUA.

Se pare că, în cele mai recente recursuri, Pittman s-a concentrat pe dovezi recente ce indicau că suferă de dizabilități intelectuale, inclusiv un IQ de aproximativ 70, care era evident la momentul crimelor.

De asemenea, avocații lui au susținut că execuția ar încălca protecția oferită de Constituție împotriva executării unei persoane cu probleme mentale grave.

Avocații statului au respins argumentele și au spus că era prea târziu pentru Pittman să invoce o deficiență mentală din anii anteriori.

În Florida se efectuează toate execuțiile prin injectarea a trei medicamente, un sedativ, un paralizant și un medicament care oprește inima, conform Departamentului de Corecții al statului.

