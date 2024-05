Bărbat dispărut în urmă cu 26 de ani, găsit în grajdul unui vecin. Povestea ”fantastică” spusă de rude FOTO/VIDEO

Un bărbat dat dispărut în urmă cu 26 de ani a fost găsit sechestrat în grajdul vecinului său, într-un sat din centrul Algeriei, au anunţat autorităţile, relatează AFP.

Omar Bin Omran, în vârstă de 45 de ani, a ”dispărut” în mod misterios în 1998, în timp ce mergea spre școală, fără să lase vreo urmă.

El a fost găsit în casa unui vecin, percheziţionată de jandarmi în urma unui denunţ pe reţele de socializare, a anunţat marţi într-un comunicat biroul procurorului din guvernoratul Djelfa, situat la 300 de kilometri de Alger, unde au avut loc aceste evenimente rocamboleşti.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family's home in a neighbor's cellar.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

