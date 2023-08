Bărbat dispărut din București. Cetățenii care l-au văzut trebuie să sune la 112 FOTO

Poliţiştii din Bucureşti caută un bărbat de 49 de ani care a plecat de acasă din Sectorul 5, pe 19 august, şi nu s-a mai întors. Cetăţenii care pot oferi informaţii pentru a ajuta la găsirea acesteia sunt rugaţi să sune la 112.

„Poliţia Capitalei solicită sprijin în vederea depistării unui bărbat care, la data de 19 august a.c., în jurul orei 07:00 a plecat de la o adresă din sectorul 5 şi nu a mai revenit până în prezent”, arată comunicatul de presă.

Bărbatu se numeşte Giulio George Pătrulescu, are 49 de ani, înălţimea 1.70 metri, greutatea de 80 kg, ten alb, faţă ovală, ochi căprui, păr şaten deschis, tuns scurt. La data dispariţiei purta o o bluză cu mânecă scurtă, de culoare albă, pantaloni albaştri şi papuci negri. El mai are ca semn particular o aluniţă deasupra sprâncenei drepte.

Persoanele care l-au văzut sau pot oferi detalii sunt rugate să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.

Ads