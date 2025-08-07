Un bărbat și un copil au intrat în stop-cardio respirator după ce s-au electrocutat într-o piscină. Au fost chemate două elicoptere SMURD

Autor: Maria Popa
Joi, 07 August 2025, ora 16:40
291 citiri
Un bărbat și un copil au intrat în stop-cardio respirator după ce s-au electrocutat într-o piscină. Au fost chemate două elicoptere SMURD
Elicopter SMURD Foto: ISU Sibiu

Un bărbat de 43 de ani şi un copil de 9 ani sunt în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat, joi după-amiază, 7 august, într-o piscină gonflabilă, în localitatea Cârţa din judeţul Sibiu.

Echipaje ale ISU şi SAJ intervin pentru a-i resuscita pe cei doi, fiind solicitate două elicoptere SMURD în sprijin.

„Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină.

Din primele cercetări efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu.

ISU Sibiu a anunţat că intervine de urgenţă în localitatea Cârţa, pentru a acorda asistenţă medicală pentru două persoane aflate în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator.

Acolo sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. De asemenea, intervin şi elicopterele SMURD Braşov şi Târgu Mureş.

”În aceste momente, ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.

#barbat electrocutat, #copil electrocutat, #piscina gonflabila, #stop cardio respirator, #Sibiu, #elicopter SMURD , #accident
