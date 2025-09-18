Un bărbat a fost lăsat să moară în parcarea unui restaurant, după ce angajații l-au scos afară pentru că au crezut că este un om al străzii FOTO

Mașină de Poliție Foto: Pixabay

Un bărbat din Texas a decedat în parcarea unui restaurant după ce angajații localului au decis să-l scoată afară, pentru că au presupus că ar fi un om al străzii adormit.

Se pare că Jessie Mobley Jr. ar fi adormit după ce a mâncat la KFFO Afro Steakhouse din Houston, pe 7 august. Atunci angajații l-au scos afară, unde a fost lăsat sprijinit de lucrurile lui și a fost descoperit abia a doua zi dimineață, conform Poliției din Houston, transmite New York Post.

Angajații au crezut că Mobley este fără adăpost și nu au sunat la 911 pentru asistență. Ei l-au scos afară pe cont propriu, mai anunță anchetatorii.

Americanul de 34 de ani, care locuia cu mătușa lui, a fost declarat mort de paramedici în parcarea complexului comercial Eldridge/West Oaks, puțin după ora 9 dimineața.

Bărbatul a fost descoperit de o studentă la Behind the Chair Institute, o școală de cosmetică aflată lângă restaurant.

Mătușa lui Jessie s-a declarat revoltată de acțiunile angajaților și a acuzat că aceștia au contribuit la moartea nepotului său.

„De ce nu ați sunat la 911? Cred că oamenii trebuie să fie trași la răspundere pentru asta, chiar cred”, a declarat femeia pentru Houston Chronicle.

Proprietarii restaurantului au refuzat să comenteze despre moartea lui Jessie Mobley Jr., conform KHOU.

De asemenea, cauza decesului nu a fost încă stabilită, iar anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei.

Părinții lui Jessie, care și-au pierdut alți doi copii în ultimii 13 ani, au pus sub semnul întrebării comportamentul angajaților.

„Credem că, dacă cineva i-ar fi oferit ajutor în loc să-l lase pe trotuar – măcar să fi sunat la 911 –, poate altfel ar fi fost. Dacă nu știi ce are cineva, nu ar trebui să presupui”, a spus mama bărbatului decedat.

