Un bărbat din Iași s-a „îndrăgostit” de o vecină măritată și îi amenință soțul cu moartea. „A zis că bagă o sută de cuțite în mine”

Un bărbat din Iași care susține că s-a „îndrăgostit” de o femeie măritată a ajuns să-i amenințe soțul cu moartea, fiind de părere că acesta stă în calea „fericirii” lui.

Pentru început, bărbatul a început să posteze pe Facebook declarații de dragoste pentru vecina lui pe care nici măcar nu o cunoaște, apoi a început să-l amenințe cu moartea chiar pe soțul femeii.

Cuplul nu a luat în seamă, la început, mesajele obsesive ale agresorului până la finalul anului trecut, însă situația a luat o întorsătură mult mai gravă când acesta a urmărit-o pe femeie în timp ce era la serviciu, conform bzi.ro.

„Am sunat la 112, am vrut să depunem plângere, iar apoi ne-am gândit că mai bine încercăm să rezolvăm situația pe cale amiabilă. Am fost la el la poartă și l-am rugat să se controleze. El a spus că o să se oprească, apoi și-a aruncat, de prin casă, tot ce avea, că a spus că o să se mute la mine, nu mai are nevoie de mobilă, credea că o să aibă și nevastă, și casă, a zis că îmi ia și copiii. Am și video-uri în care el mă amenință că mă omoară, că îmi scoate mațele, că bagă o sută de cuțite în mine”, a declarat Dragoș, soțul femeii.

Dragoș mai spune că a depus mai multe plângeri și a rămas cu impresia că abia după ce o să se întâmple o tragedie o să acționeze și Poliția.

Ads

Agresorul este și un pacient constant al Institutului de Psihiatrie «Socola» din Iași, unde a ajuns de mai multe ori, adus în cătușe, după ce a consumat alcool și a tulburat liniștea publică.

După 72 de ore, individul a fost pus de fiecare dată în libertate.

O altă femeie ar mai fi fost în trecut amenințată de către agresor.

„A amenințat-o pe fata mea, că nu se lasă până n-o violează. Am fost la Secția 6 Poliție, iar de acolo știți ce mi s-a spus? „Dar noi ce să le facem? Putem să le facem un dosar, dar o să dureze”. Dar, dacă eu mă apuc să-mi fac dreptate, mă arestează”, a declarat tatăl unei fete amenințate în trecut de agresorul din Iași.

Ads