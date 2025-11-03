Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe Internet. Avea permisul pentru armă anulat

Un bărbat de 74 de ani din judeţul Neamţ s-a împuşcat în cap, luni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare.O persoană care a văzut acest incident a anunţat Poliţia.

Bărbatul care s-a împușcat a fost găsit cu semne vitale şi a fost transportat la spital.

Bărbatului îi fusese anulat permisul de armă, dar era în termenul legal pentru depunerea armelor pe care le avea la un armurier autorizat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au anunţat că, luni, 3 noiembrie, poliţiştii din Roman au fost sesizaţi de un bărbat din Galaţi care a afirmat că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, un bărbat care s-ar fi împuşcat cu o armă.

”La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că bărbatul figurează ca deţinător de arme letale, dar îi fusese anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

