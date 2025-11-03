Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe Internet. Avea permisul pentru armă anulat

Autor: Mihai Diac
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 22:27
354 citiri
Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe Internet. Avea permisul pentru armă anulat
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

Un bărbat de 74 de ani din judeţul Neamţ s-a împuşcat în cap, luni, în timp ce făcea live pe o platformă de socializare.O persoană care a văzut acest incident a anunţat Poliţia.

Bărbatul care s-a împușcat a fost găsit cu semne vitale şi a fost transportat la spital.

Bărbatului îi fusese anulat permisul de armă, dar era în termenul legal pentru depunerea armelor pe care le avea la un armurier autorizat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au anunţat că, luni, 3 noiembrie, poliţiştii din Roman au fost sesizaţi de un bărbat din Galaţi care a afirmat că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, un bărbat care s-ar fi împuşcat cu o armă.

”La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că bărbatul figurează ca deţinător de arme letale, dar îi fusese anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.

Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
Ce lovitură! Echipa lui Dan Șucu a ”înviat” imediat după decizia radicală a românului
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani), obținut luni prima victorie din acest sezon în Serie A, pe terenul celor de la Sassuolo, scor 2-1, în primul meci disputat după demiterea...
UPDATE Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO
UPDATE Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO
UPDATE 17:40. Roma rămâne în alertă după prăbușirea parțială a turnului medieval Torre dei Conti. Conform Corriere della Sera, un muncitor despre care se crede că e român este încă...
#barbat impuscat cap, #barbat impuscat, #arme letale, #permis port arma, #sinucidere, #Neamt, #roman , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tragedie! A murit, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului: avea doar 44 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dat afara de Dan Sucu! Primea un salariu de 1.400.000Euro pe an
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile aflate sub Cod galben
  2. Jandarmul de la Colectiv, terorizat după ce a amendat șeful protestatarilor: „Părinții mei sunt devastați, soția mea a fost căutată la locul de muncă”
  3. Un bărbat s-a împuşcat în cap în timp ce făcea live pe Internet. Avea permisul pentru armă anulat
  4. „Offline, noua fiță”. Deconectarea devine cel mai nou simbol al statutului social. Regăsirea „celui de-al treilea spațiu”
  5. De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite ANALIZĂ
  6. Guvernul a găsit „soluția” pentru bugetarii care vor fi dați afară: încadrarea lor pe posturi în privat, destinate străinilor. Turcan a ieșit la atac
  7. Ucraina va adapta ecartamentul feroviar la standardul european până la Liov
  8. Ce s-ar întâmpla cu adevărat când lumea s-ar sfârşi: o simulare înfiorătoare arată cum apocalipsa ar putea declanşa valuri de violenţă
  9. De ce a suspendat Arabia Saudită construcția orașului futurist „The Line” VIDEO
  10. Dictatorul din Belarus spune că este gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, sub egida ONU

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"