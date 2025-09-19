Bărbat mort după ce o armă de vânătoare s-ar fi descărcat accidental. Unde a avut loc incidentul

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:56
588 citiri
Bărbat mort după ce o armă de vânătoare s-ar fi descărcat accidental. Unde a avut loc incidentul
Armă de vânătoare Foto: Pixabay

Un bărbat de 40 de ani a murit după ce o armă de vânătoare manevrată de un tânăr, într-un autoturism aflat în parcarea unei pensiuni din localitatea Călineşti-Oaş, judeţul Satu Mare, s-ar fi descărcat accidental.

Victima, care era pe bancheta din spate, a fost împuşcată în gât. Poliţiştii fac verificări pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare a anunţat, vineri, 19 septembrie, că joi, la ora 23.13, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat ar fi fost împuşcat accidental, în timp ce se afla într-un autoturism din parcarea unei pensiuni din localitatea Călineşti-Oaş.

În urma verificărilor, s-a stabilit că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăguşeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care s-ar fi declanşat accidental şi l-ar fi împuşcat în gât pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherţa Mică. Victima, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, a murit.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti-Oaş.

La locul incidentului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic pentru a stabili toate împrejurările şi circumstanţele evenimentului.

