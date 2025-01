Un participant la asaltul de la Capitoliu a fost împuşcat mortal de un poliţist. Bărbatul a fost grațiat recent de Trump FOTO

Un bărbat condamnat pentru rolul său în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 şi graţiat săptămâna trecută de noul preşedinte Donald Trump a fost împuşcat mortal de poliţie după ce a refuzat să se conformeze unei somaţii, a anunţat luni, 27 ianuarie, Poliţia din statul Indiana, relatează AFP.

Un agent din cadrul biroului şerifului comitatului Jasper l-a împuşcat pe Matthew Huttle, în vârstă de 42 de ani, după ce acesta a încercat să se opună arestării după ce fusese oprit în trafic, duminică după-amiază, potrivit unui comunicat al Poliţiei din statul din nordul SUA.

„A urmat o confruntare faţă în faţă între suspect şi ofiţer. Agentul şi-a descărcat arma şi l-a rănit mortal pe suspect", a comunicat Poliţia, precizând că victima era, la rândul ei, în posesia unei arme de foc.

BREAKING: J6'er killed in Indiana

It looks like Trump's J6 Pardons are already starting to get in trouble with the law again.

Matthew W. Huttle, 42, of Hobart, Indiana, who was recently pardoned by Trump for his role in the January 6 Capitol breach was fatally shot by a Jasper… pic.twitter.com/3gazAOkCSL