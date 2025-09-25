Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum FOTO

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 13:50
Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum FOTO
Bărbat împușcat pe un drum național de un glonț de la un poligon de tragere FOTO /Pexels

Un bărbat din județul Botoșani a fost împușcat în timp ce circula cu bicicleta pe un drum național. În timpul cercetărilor s-a stabilit că glonțul a fost tras la un poligon de tragere privat din apropiere, a anunțat joi, 25 septembrie, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu.

Potrivit acesteia, bărbatul a fost rănit ușor și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din orașul Bucecea, ar fi fost lovit de un glonț, în timp ce se deplasa pe drumul național DN 29C, în apropierea unui poligon de tragere privat. A fost constituită o echipă operativă formată din polițiști ai Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase care au demarat cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniție, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Nenișcu.

Până la finalizarea cercetărilor a fost ridicată autorizația de funcționare a poligonului respectiv și a fost suspendată activitatea acestuia.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept.

FOTO /IPJ Botoșani

