Bărbat care a înjunghiat o persoană pe o stradă din Târgu Jiu, căutat de Poliţie pentru tentativă de omor: Are un tatuaj cu un pistol mitralieră pe ceafă

Poliţiştii din Gorj au făcut publice duminică, 24 septembrie, fotografia şi datele de identificare ale unui bărbat căutat pentru tentativă de omor, după ce, în cursul zilei de sâmbătă, a înjunghiat un bărbat, pe o stradă din Târgu Jiu.

Cei care îl văd pe suspect sunt rugaţi să nu intervină şi să apeleze numărul de urgenţă 112.

Bărbatul căutat se numeşte Mutu Ioan Romică, are 29 de ani şi locuieşte în municipiul Târgu Jiu. Ca semn particular, acesta are un tatuaj cu un pistol mitralieră pe ceafă.

El este suspectat că sâmbătă, 23 septembrie în jurul orei 02:00, a avut un conflict spontan cu un bărbat, de 30 de ani, din municipiul Târgu Jiu. Totul s-a petrecut pe Bulevardul Constantin Brâncuşi din municipiu, iar în urma altercaţiei bărbatul de 30 de ani a fost înjunghiat cu un cuţit în zona abdominală.

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au anunţat Poliţia în legătură cu bărbatul care a suferit mai multe plăgi produse prin înjunghiere.

„În urma examinării medico-legale, s-a stabilit că victimei i-a fost pusă în pericol viaţa, motiv pentru care a fost dispusă schimbarea încadrării juridice a faptei, din lovire sau alte violenţe în tentativă la infracţiunea de omor”, precizează Poliţia judeţeană Gorj.

Poliţiştii le recomandă persoanelor care îl văd pe bărbatul căutat să nu intervină şi să apeleze numărul de urgenţă 112.