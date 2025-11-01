Bărbat de 41 de ani înjunghiat de un copil de 13 ani, în apropiere de București. Victima a ajuns la spital, iar agresorul, în custodia Poliţiei

Autor: Adrian Zia
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 23:27
310 citiri
Bărbat de 41 de ani înjunghiat de un copil de 13 ani, în apropiere de București. Victima a ajuns la spital, iar agresorul, în custodia Poliţiei
Bărbat de 41 de ani, înjunghiat de un copil de 13 ani FOTO Pixabay

Un copil de 13 ani a înjunghiat vineri, 31 octombrie, un bărbat, într-o comună din Ilfov, victima fiind transportată la spital. Agresorul este în custodia Poliţiei.

”La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Măgurele au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înţepător. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis, vineri seară, IPJ Ilfov.

În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani.

”Echipajele medicale ajunse la faţa locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, fiind ulterior transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Persoana bănuită de comiterea faptei, se afla la acest moment în custodia poliţiştilor”, a mai precizat Poliţia.

Cercetarile sunt continuate de poliţişti, în cadrul unui dosar penal deschis, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

