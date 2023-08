Un român a căzut victima unei escrocherii cu mașini furate. Care este suma pe care acesta a pierdut-o

Un bărbat din Alba a pierdut 15.000 de euro după ce a căzut victima unui escrocherii cu mașini furate din Germania. Acesta povestește că a mers în Germania și apoi în Belgia pentru a cumpăra o mașină, care apoi s-a dovedit a fi furată.

Acesta a detaliat pentru alba24.ro ce s-a întâmplat și cum a aflat că mașina este furată.

Victima susține că a găsit o mașină pe Koblenz de vânzare și a stabilit să meargă să o vadă. Când era pe drum de la Dortmund spre Koblenz, femeia cu care discutase la telefon i-a dat o locație din Belgia, spunând că soțul său a trebui să plece la muncă cu mașina pe care românul trebuia să o cumpere.

”A zis că de dimineață când să plece soțul ei la lucru nu a mai pornit mașina lui și a mers cu mașina ei marca BMW. Nu au fost foarte mulți kilometri până la Liege, Rue Nicolas Fossoul și am mers să văd mașina”, declară păgubitul.

Acesta susține că văzut mașina, care avea unele zgârieturi, și a negociat să plătească în total 13.800 de euro. De asemenea, românul spune că a verificat seriile de la mașină, care erau în regulă și nu i s-a părut că ar exista probleme.

”Am bătut palma și am cumpărat mașina! Omul mi-a arătat buletinul Robert Schulz, un ecuson de la gât tot Robert Schulz așa cum era în briful mare și briful mic”.

Escrocheria a fost descoperită când victima s-a dus să plătească impozitul și să facă actele pentru mașina nou cumpărată.

Ads

”Am mers la un birou să îmi plătesc impozitul și asigurarea pe o lună la mașina apoi la primărie să îmi facă actele. La primărie am intrat am dat numerele, actele și mi-a zis omul să aștept afară 5 minute. După 5 minute a venit poliția! Apoi m-au luat la întrebări și mi-au zis că mașina are numere false și ca rămâne la ei. Apoi m-au dus la poliție pentru declarații!”

”De 1 luna jumate era furată mașina și poliția din Belgia și Germania nu a fost în stare să găsească mașina ca fiind furată!”, a precizat acesta pentru alba24.ro.

Acum victima spera ca persoanele care i-au vândut mașina să fie identificate iar el să își recupereze banii.

Din câte se pare pe Facebook, exista o postare a unui bărbat care spunea că i-a fost furată mașina din fața casei.