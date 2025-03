Un tânăr care muncește în Italia a dat lovitura la loterie. A cumpărat un loz de 5 euro și a câștigat 500.000 de euro FOTO

Un tânăr de 22 de ani, care muncește în Italia a câștigat 500.000 de euro cu un bilet de loterie răzuibil pe care a dat doar 5 euro.

Albin Kryeziu din Kosovo este rezident în Sant’Andrea di Barbarana, Italia. El a dat lovitura după ce a cumpărat un loz „Gratta e Vinci”, potrivit ilgazzettino.it.

Lozul norocos a fost luat de la agenția „Gioca Tutto”, situată în centrul localității Ponte di Piave, de-a lungul străzii Postumia, la doar câțiva pași de primărie.

Se pare că agenția a mai dat un loz norocos în anul 2013.

„De distracție”

„Nu mă așteptam deloc. Tocmai mă întorsesem de la muncă și mă îndreptam spre casă. În timp ce savuram o cafea, am cumpărat un bilet, așa doar de distracție.

Când am văzut suma câștigată pe bilet, am întrebat imediat la agenție, iar când mi s-a confirmat, am realizat că eu eram câștigătorul”, povestește tânărul.

Albin Kryeziu a avut un sentiment de neîncredere la început. Apoi și-a sunat soția ca s-o anunțe. Și ea a crezut cu greu vestea.

„Abia am început să ne gândim ce vom face. Poate vom cumpăra o casă nouă, poate o mașină, încă nu știm sigur. Totul s-a întâmplat atât de repede, că nici eu nu mi-am dat seama pe deplin”, mai spune bărbatul.

„Voi continua să muncesc”

Kryeziu mai spune că nu intenționează să renunțe la muncă.

„Voi continua să muncesc, asta e clar. Dar această sumă este un ajutor enorm pentru o familie tânără și ne va oferi mai multă siguranță pe viitor”, adaugă tânărul câștigător.

Potrivit legislației italiene, premiul va fi impozitat cu 20%, așa cum se aplică tuturor câștigurilor de acest fel.

Agenția „Gioca Tutto” a mai dat un premiu similar în octombrie 2013, când un alt jucător a câștigat 500.000 de euro.

Atunci, fericitul câștigător a fost un bărbat de vârstă mijlocie, care nu locuia în Ponte di Piave, dar era în trecere destul de des prin localitate. El cumpărase un bilet din seria „Miliardario” și a descoperit că a câștigat cel mai mare premiu posibil.

