Bărbat jefuit de o femeie întâlnită pe un site de matrimoniale. Unde a avut loc incidentul

Bărbat care stă pe telefon Foto: Pixabay

Un bărbat în vârstă de 67 de ani din Cluj a rămas fără bani, bijuterii, carduri bancare și telefon mobil după ce a primit vizita unor persoane cunoscute pe internet.

Suspecții, o femeie de 32 de ani și un bărbat de 33 de ani, din Târnăveni sunt vizați într-un dosar penal privind furtul de bunuri și utilizarea frauduloasă.

Incidentul a avut loc în luna aprilie, în Câmpia Turzii, după ce bărbatul a stabilit o întâlnire prin intermediul unui site de matrimoniale.

Chiar în seara respectivă, femeia și bărbatul din Târnăveni au mers la locuința acestuia. La scurt timp după vizită, victima a observat dispariția bunurilor de valoare, cum ar fi bani, bijuterii, carduri bancare și telefonul mobil, anunță IPJ Cluj.

Conturi golite de bani

Bărbatului nu i s-au furat doar bunurile, el a rămas și fără banii din conturi. Din cardurile furate au fost efectuate retrageri și transferuri bancare, iar prejudiciul este unul semnificativ.

Percheziții

În data de 9 septembrie, agenții din cadrul Biroului de Investigații Criminale Câmpia Turzii, sprijiniți de colegii din Târnăveni, au efectuat două percheziții domiciliare.

Astfel, Poliția a ridicat mai multe bunuri relevante pentru anchetă.

De asemenea, femeia de 32 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj vor decide eventualele măsuri preventive.

Ancheta continuă

Potrivit IPJ Cluj, cercetările continuă pentru documentarea completă a faptelor și stabilirea răspunderii legale, sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

