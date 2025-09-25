Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO

Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta FOTO Facebook/Botoșani Expres

Un bărbat a fost lovit de un glonț rătăcit în timp ce circula cu bicicleta pe un drum național din județul Botoșani. În timpul cercetărilor s-a stabilit că proiectilul a fost tras la un poligon de tragere privat din apropiere, a anunțat joi, 25 septembrie, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu.

Potrivit acesteia, bărbatul a fost rănit ușor și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile, iar bărbatul rănit, în vârstă de 53 de ani, a povestit că mergea cu bicicleta pe DN 29C, în orașul Bucecea, în apropiere de un poligon de tragere privat. Atunci a simțit o durere puternică în zona abdomenului, care avea să-l pună la pământ.

”Mă duceam să îmi plătesc facturile, am primit o lovitură puternică în zona ficatului, am făcut 4 metri pe bicicletă și am căzut jos. Bănuiesc că ar fi un glonț rătăcit de pe poligon, am simțit o durere și o arsură și lovitură dură”, a declarat victima pentru stirileprotv.ro.

După ce și-a mai revenit, bărbatul a anunțat poliția și apoi s-a dus la spital. Medicii l-au îngrijit și, după doar câteva ore, l-au externat la cerere.

Ads

”A prezentat o plagă împușcată, accidental. A fost consultat, monitorizat, investigat și a primit îngrijirile necesare în UPU. A plecat acasă pe propria răspundere. A fost o plagă împușcată, cu echimoză”, a declarat, pentru sursa citată, Camelia Caliniuc, asistent UPU la Spitalul Mavromati din Botoșani.

FOTO /IPJ Botoșani

Poliția a demarat imediat cercetările și în locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniție, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani.

Până la finalizarea cercetărilor a fost ridicată autorizația de funcționare a poligonului respectiv și a fost suspendată activitatea acestuia.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept.

Ads