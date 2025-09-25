Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 18:39
644 citiri
Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO
Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta FOTO Facebook/Botoșani Expres

Un bărbat a fost lovit de un glonț rătăcit în timp ce circula cu bicicleta pe un drum național din județul Botoșani. În timpul cercetărilor s-a stabilit că proiectilul a fost tras la un poligon de tragere privat din apropiere, a anunțat joi, 25 septembrie, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean, Delia Nenișcu.

Potrivit acesteia, bărbatul a fost rănit ușor și a ajuns la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani.

Incidentul a avut loc în urmă cu două zile, iar bărbatul rănit, în vârstă de 53 de ani, a povestit că mergea cu bicicleta pe DN 29C, în orașul Bucecea, în apropiere de un poligon de tragere privat. Atunci a simțit o durere puternică în zona abdomenului, care avea să-l pună la pământ.

”Mă duceam să îmi plătesc facturile, am primit o lovitură puternică în zona ficatului, am făcut 4 metri pe bicicletă și am căzut jos. Bănuiesc că ar fi un glonț rătăcit de pe poligon, am simțit o durere și o arsură și lovitură dură”, a declarat victima pentru stirileprotv.ro.

După ce și-a mai revenit, bărbatul a anunțat poliția și apoi s-a dus la spital. Medicii l-au îngrijit și, după doar câteva ore, l-au externat la cerere.

”A prezentat o plagă împușcată, accidental. A fost consultat, monitorizat, investigat și a primit îngrijirile necesare în UPU. A plecat acasă pe propria răspundere. A fost o plagă împușcată, cu echimoză”, a declarat, pentru sursa citată, Camelia Caliniuc, asistent UPU la Spitalul Mavromati din Botoșani.

FOTO /IPJ Botoșani

Poliția a demarat imediat cercetările și în locul indicat de victimă a fost identificat un element de muniție, care a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor”, a precizat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani.

Până la finalizarea cercetărilor a fost ridicată autorizația de funcționare a poligonului respectiv și a fost suspendată activitatea acestuia.

Cercetările sunt efectuate pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept.

Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum FOTO
Un glonț care a zburat de la un poligon privat a lovit un bărbat care mergea liniștit cu bicicleta pe drum FOTO
Un bărbat din județul Botoșani a fost împușcat în timp ce circula cu bicicleta pe un drum național. În timpul cercetărilor s-a stabilit că glonțul a fost tras la un poligon de tragere...
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
Primar din Botoșani, pus sub control judiciar pentru luare de mită. Edilul ar fi luat șpagă de la o firmă care presta servicii de modernizare a drumurilor
Claudiu Daniel Chelariu, primarul comunei Mihălășeni, județul Botoșani, a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată,...
#barbat lovit glont ratacit, #Botosani, #poligon tragere , #impuscaturi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! 20 de ani, dupa ce si-a filmat pe ascuns partenera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gata! Cu oferta pe masa, Dan Petrescu a luat decizia

LIVE ÎN 00:29:42

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

În 29 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Ieri, 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria în care în timp ce edilul reorganiza administrativ instituția, angajații își luau concedii medicale "la greu". "Subit am avut o creștere de 50%"
  2. Cercetătorii au descoperit un nou potențial uriaș: gheața cu sare poate produce electricitate
  3. Ministerul Educației vrea să-i premieze pe elevii cu 10 la Evaluarea Națională și BAC. Ce sume de bani ar urma să primească
  4. Mărturia bărbatului lovit de un glonț rătăcit în timp ce mergea cu bicicleta pe stradă, în Botoșani. "Mă duceam să îmi plătesc facturile" FOTO
  5. O fabrică japoneză din România dă afară sute de oameni. Când încep concedierile
  6. Statul plătește și de 25 de ori mai puțin pe casele expropriate. Românii vizați riscă să rămână pe drumuri. Cum pot obține despăgubiri corecte
  7. Peste 120 de cazuri de COVID într-un singur județ, în numai o săptămână, de patru ori mai multe ca anul trecut. Unul dintre pacienți a decedat
  8. Greva foamei în fața sediului Ministerului Economiei. Liderul Sindicatului Liber "Navalistul" vrea să atragă astfel atenția asupra situației șantierului din Mangalia
  9. Andrei Caramitru: "Nu îi mai numiți suveraniști. Ci Putiniști. Ăsta e numele pentru ei"
  10. Putin îi provoacă și pe americani. Bombardiere și avioane de vânătoare rusești au dat târcoale lângă Alaska. NORAD a trimis interceptoarele după ele VIDEO