Un bărbat vegan a murit în avion după ce i-a fost servit un meniu cu carne. Familia victimei a dat în judecată compania aeriană

Un cardiolog vegan din California a murit în avion, după ce s-a înecat cu o bucată de mâncare dintr-un meniu cu carne pe care l-a primit după ce comandase un meniu vegetarian.

Victima zbura de la Los Angeles la Sri Lanka, iar familia sa a dat în judecată compania aeriană.

Potrivit documentelor obținute de Independent, care descriu procesul intentat de familia victimei, Asoka Jayaweera, în vârstă de 85 de ani, nu a putut fi transportat la spital pentru că avionul se afla deasupra oceanului, iar pilotul nu a putut efectua o aterizare de urgență.

Fiul lui Jayaweera, Surya, susține că aeronava se afla încă deasupra teritoriului SUA când a avut loc tragedia și că ar fi putut fi deviată cu ușurință spre alt aeroport.

Când avionul a aterizat până la urmă la Edinburgh, Scoția, bărbatul își pierduse cunoștința de 3 ore și jumătate și nu a mai putut fi salvat de medici.

Ultima masă

După două ore și jumătate de la decolare, un însoțitor de bord i-a spus lui Jayaweera, care comandase un meniu vegetarian, că acestea s-au epuizat și că îi mai poate da doar un meniu normal care conține carne. De asemenea, însoțitorul de zbor i-a recomandat pasagerului „să mănânce în jurul” cărnii.

În timp ce își servea masa, bărbatul s-a înecat cu mâncare. Membrii echipajului au sărit în ajutorul victimei, ba chiar i-au administrat și oxigen, dar nivelul de saturație al oxigenului din sângele său nu a mai crescut peste 85%.

Conform plângerii, avionul se afla la acel moment deasupra statului american Wisconsin, iar echipajul i-a transmis persoanei care îl însoțea pe Jayaweera că zborul nu mai putea fi deviat pentru că aeronava se afla deasupra cercului polar arctic și era pe cale să traverseze Oceanul Arctic.

Bărbatul de 85 de ani a murit de pneumonie de aspirație, o infecție respiratorie cauzată de inhalarea unor bucăți de mâncare sau a altor lichide sau obiecte străine.

