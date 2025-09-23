Un bărbat de 58 de ani a murit după ce a căzut de pe trotineta electrică. El se afla de mai multe zile la ATI

Un bărbat de 58 de ani a murit, marți, 23 septembrie, la Spitalul Județean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaș.

Bărbatul fusese supus unei intervenții chirurgicale și a petrecut mai multe zile la ATI.

”Bărbatul în vârstă de 58 de ani, transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în urma unui accident petrecut la Mediaș (căzătură de pe trotinetă), a decedat. Internat în cadrul Secției Neurochirurgie, supus unei intervenții chirurgicale, pacientul a petrecut mai multe zile în ATI unde, în ciuda tuturor eforturilor medicilor specialiști, starea sa deja gravă s-a deteriorat treptat”, au transmis, marți, 23 septembrie, reprezentanții Spitalului Județean Sibiu.

Potrivit acestora, în urma unui stop cardiorespirator neresuscitabil, a fost pronunțat decesul.

Accidentul a avut loc în 10 septembrie, în municipiul Mediaș, pe strada Stăvilarului.

”Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce conducea o trotinetă electrică pe strada Stăvilarului din municipiul Mediaș, un localnic în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a se stabili, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil.

În urma autoaccidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, a transmis atunci IPJ Sibiu.

Duminică, un adolescent de 13 ani din Sibiu, accidentat în 2 septembrie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică a murit la același spital.

