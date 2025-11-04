Bărbat găsit mort într-un parc din Constanța. Cine era victima descoperită de polițiști

Autor: Maria Popa
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 10:02
543 citiri
Bărbat găsit mort într-un parc din Constanța. Cine era victima descoperită de polițiști
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

Cadavrul unui bărbat a fost descoperit, marţi dimineaţă, 4 noiembrie, într-un parc din municipiul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a survenit decesul.

Victima este un bărbat în vârstă de 51 de ani.

”La data de 4 noiembrie, în jurul orei 08.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în parcul din cartierul Tomis 2, se află cadavrul unui bărbat.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că victima este un bărbat de 51 de ani.

Anchetatorii continuă investigaţiile pentru a stabili împrejurările şi cauzele producerii decesului.

Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO
Imagini sfâșietoare! Jucătorii au aflat pe teren de moartea antrenorului. Cum au reacționat VIDEO
Antrenorul bosniac Mladen Žižović a murit luni seara, după ce s-a prăbuşit în timpul unui meci din Superliga sârbă. Tehnicianului echipei Radnički i s-a făcut rău în timpul partidei...
Tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a murit în timpul vizitei pe „tărâmul lui Dracula”
Tragedie la Castelul Bran. Un turist italian a murit în timpul vizitei pe „tărâmul lui Dracula”
O vizită ce trebuia să fie o experiență de neuitat s-a transformat într-o tragedie la Castelul Bran. Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a murit subit duminică, 2 noiembrie, în...
#barbat mort, #parc Constanta, #ancheta politie, #deces, #cadavru barbat , #deces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia
ObservatorNews.ro
Fructul care a devenitomarfa rara. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Adevarul.ro
De ce risca Romania sa ramana fara cei mai buni ostasi. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elita romanesti

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministerul de Externe, mesaj pentru familia muncitorului român mort la Roma. „Am sperat până la ultima clipă”
  2. Amalia Bellantoni, fosta membră a Partidului SOS, după arestare: „Eu sunt o victimă a sistemului şi soţul este victima mea”
  3. Bărbat găsit mort într-un parc din Constanța. Cine era victima descoperită de polițiști
  4. O badantă din Republica Moldova a luat peste 120.000 de euro de la bătrâna pe care o îngrijea. Banii i-a dat unui "iubit virtual". De ce au iertat-o judecătorii
  5. Câți ani de închisoare riscă un bărbat care l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump. „Iau niște arme și mă ocup eu de treabă”
  6. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Regiunile unde își fac apariția ploile
  7. Noi atacuri ale Rusiei la Dunăre. Armata României a trimis mai multe aeronave. Comandanții lor aveau aprobare să doboare ”țintele aeriene”
  8. Riscurile la care ne expunem dacă luăm melatonină pe termen lung. „Oamenii ar trebui să fie conștienți”
  9. Operațiunea ”Jupiter” continuă: 211 percheziții la prima oră, în mai multe județe din țară. 68 de persoane urmează să fie aduse la audieri VIDEO
  10. Președintele Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe pentru familia românului decedat în Italia. Cine este bărbatul prins sub dărâmăturile turnului din Roma