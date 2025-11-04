Bărbat găsit mort într-un parc din Constanța. Cine era victima descoperită de polițiști

Cadavrul unui bărbat a fost descoperit, marţi dimineaţă, 4 noiembrie, într-un parc din municipiul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a survenit decesul.

Victima este un bărbat în vârstă de 51 de ani.

”La data de 4 noiembrie, în jurul orei 08.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în parcul din cartierul Tomis 2, se află cadavrul unui bărbat.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că victima este un bărbat de 51 de ani.

Anchetatorii continuă investigaţiile pentru a stabili împrejurările şi cauzele producerii decesului.

