Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO

Treptele care ar fi cauzat moartea bărbatului FOTO captură Express de Banat

Un bărbat de 66 de ani a murit în condiții revoltătoare la Spitalul Județean din Reșița, după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el, provocându-i o cădere violentă. În timp ce familia și martorii indică drept cauză starea degradată a scărilor, din Unitatea de Primiri Urgențe se vorbește despre un posibil infarct. Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de legiști.

Bărbatul care cobora de la secția de Urologie a murit după ce o treaptă s-a rupt, acesta s-a dezechilibrat și s-a lovit violent cu fața de beton, arată Express de Banat.

A fost dus în situație gravă la Unitatea de Primiri Urgențe cu gâtul rupt și lovituri deosebit de grave la cap. Potrivit sursei citate, bărbatul a fost resuscitat timp de 45 de minute. Din păcate, fără rezultat.

UPU Reșița a transmis însă o altă cauză a morții. Că pacientul ar fi făcut infarct și că nu ar fi căzut din cauza scării deteriorate.

