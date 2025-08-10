Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Duminica, 10 August 2025, ora 20:59
311 citiri
Bărbat rănit după ce a căzut cu parapanta. A fost preluat de un elicopter SMURD FOTO/VIDEO
Bărbatul a fost preluat de un elicopter SMURD Foto: ISU Alba

Un bărbat a fost rănit, duminică, după ce a căzut cu parapanta în zona localității Arieșeni, județul Alba.

Victima a fost preluată de către elicopterul SMURD și transportată la UPU Cluj-Napoca.

”Echipajul SMURD din cadrul Stației de pompieri Câmpeni a fost solicitat să intervină în zona loc. Arieșeni, sat Pantesti pentru acordarea primului ajutor medical la un bărbat care a căzut cu parapanta”, a transmis, duminică, 10 august, ISU Alba.

La sosirea forțelor de intervenție la locul producerii evenimentului, bărbatul prezenta o fractură la unul din membrele inferioare, fiind solicitat în sprijin și elicopterul SMURD de la Jibou.

”Persoana a fost preluată de către elicopterul SMURD și transportată la UPU Cluj-Napoca”, au mai precizat pompierii.

