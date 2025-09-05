Un nou caz de violență domestică. Un bărbat și-a bătut soția și pe bunica acesteia. Ce a făcut Poliția

Un bărbat din Zlatna, Alba Iulia, a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, și-ar fi agresat fizic soția și pe bunica acesteia, o femeie de 87 de ani.

Poliția a emis două ordine de protecție provizorii.

"La data de 4 septembrie 2025, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovire sau alte violențe.

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit că, în timp ce se afla în locuința de domiciliu, împreună cu soția sa, în vârstă de 34 de ani, și bunica acesteia, în vârstă de 87 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, le-ar fi agresat fizic pe acestea", se menționează într-un comunicat transmis, vineri, 5 septembrie, AGERPRES, de către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.

Potrivit IPJ Alba, în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis două ordine de protecție provizorii.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.

