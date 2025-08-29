O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 14:08
419 citiri
O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, care a abordat o adolescentă cu handicap psihic, într-un parc din orașul prahovean Vălenii de Munte, a fost reclamat la poliție de către localnicii care l-au văzut pe adult agresând-o sexual pe tânără.

Poliția a intervenit, agresorul fiind reținut.

Incidentul a avut loc miercuri, 28 august, în orașul prahovean Vălenii de Munte, unde un bărbat de 50 de ani, care a observat o adolescentă sigură, a mers la aceasta și a abordat-o. Mai mulți localnici, observând starea de vulnerabilitate a fetei, au decis să anunțe autoritățile.

„Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia și au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112”, informează oficialii Poliției Prahova.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că fata are afecțiuni psihice, iar intervenția trecătorilor a avut loc în contextul în care aceștia l-au văzut pe bărbat atingând-o pe piept.

Agresorul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul unității de poliție, el fiind reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de agresiune sexuală.

Sursele citate au precizat că el nu are antecedente penale.

În contextul intervenției cetățenilor în acest caz, polițiștii subliniază importanța sprijinirii victimelor și încurajează semnalarea imediată a oricăror fapte de acest gen, pentru a facilita intervenția rapidă a organelor de ordine și siguranță publică.

Alertă de urs la Sinaia. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT
Alertă de urs la Sinaia. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT
Autoritățile din județul Prahova au emis mesaj Ro-Alert, vineri dimineață, 29 august, care a fost transmis locuitorilor și turiștilor aflați în stațiunea Sinaia, unde un urs a fost văzut...
Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
Încă un cetățean turc cercetat după focurile de armă trase în centrul vechi al Capitalei. Bărbatul ar fi complicele principalului suspect
Un al doilea cetățean turc, un tânăr în vârstă de 19 ani, a fost pus sub acuzare în dosarul de tentativă de omor calificat cu premeditare deschis după ce focuri de armă au fost trase...
#barbat retinut agresat femeie, #handicap, #Prahova, #agresiune sexuala minor, #ancheta politie, #agresori sexuali , #arestare
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenti au reactionat imediat si au spus totul
ObservatorNews.ro
Magistratii fac greva, desi legea le interzice. Judecatoarea cu 22.500 de euro pe luna indeamna la proteste
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a arătat ”cea mai lungă lovitură de-a lungul Dunării” a Rusiei. Imaginile atacului de la granița României VIDEO
  2. Ce este proiectul „Esplanada”. Primăria Capitalei a preluat un teren de 45 de mii de metri pătrați lângă Piața Unirii. „Nu trebuie să mai fie o promisiune uitată”
  3. Presa din România: serviciul pe care toți îl vor gratuit, dar care costă enorm
  4. Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
  5. O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut
  6. Site-ul de jurnalism explicativ Panorama.ro se închide. „Am creat un produs bun, dar nu am știut să-l vindem”
  7. Reacție după ce Gabriel Zbârcea a fost vehiculat ca propunere pentru șefia SRI: „O campanie de denigrare nedreaptă și calomnioasă”
  8. Cum a fost găsită o familie de români cu bagajele pline de țigări pe aeroportul din Otopeni. Se întorceau dintr-o țară cunoscută pentru prețurile mici
  9. Românii ar putea plăti sute de lei în plus pentru medicamente. Producătorii susțin că impactul noilor măsuri ale guvernului va fi major
  10. Familia primei persoane decedate într-un accident cu Cybertruck dă în judecată Tesla. Eroarea care „i-a provocat dezintegrarea oaselor” victimei

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”