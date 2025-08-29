O adolescentă cu handicap psihic a fost agresată sexual într-un parc. Bărbatul de 50 de ani a fost reținut

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, care a abordat o adolescentă cu handicap psihic, într-un parc din orașul prahovean Vălenii de Munte, a fost reclamat la poliție de către localnicii care l-au văzut pe adult agresând-o sexual pe tânără.

Poliția a intervenit, agresorul fiind reținut.

Incidentul a avut loc miercuri, 28 august, în orașul prahovean Vălenii de Munte, unde un bărbat de 50 de ani, care a observat o adolescentă sigură, a mers la aceasta și a abordat-o. Mai mulți localnici, observând starea de vulnerabilitate a fetei, au decis să anunțe autoritățile.

„Din cercetări a rezultat faptul că bărbatul ar fi profitat de dizabilitățile tinerei și ar fi agresat-o sexual, inițial într-un parc din orașul Vălenii de Munte, ulterior conducând-o într-o zonă cu vegetație, unde ar fi continuat faptele.

Totodată, s-a stabilit că bărbatul a fost observat de mai mulți locuitori din zonă, care au intervenit pentru a opri acțiunile acestuia și au alertat polițiștii prin apel la numărul unic de urgență 112”, informează oficialii Poliției Prahova.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că fata are afecțiuni psihice, iar intervenția trecătorilor a avut loc în contextul în care aceștia l-au văzut pe bărbat atingând-o pe piept.

Agresorul a fost imobilizat de polițiști și condus la sediul unității de poliție, el fiind reținut pentru 24 de ore, sub acuzația de agresiune sexuală.

Sursele citate au precizat că el nu are antecedente penale.

În contextul intervenției cetățenilor în acest caz, polițiștii subliniază importanța sprijinirii victimelor și încurajează semnalarea imediată a oricăror fapte de acest gen, pentru a facilita intervenția rapidă a organelor de ordine și siguranță publică.

