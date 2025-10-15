Un nou caz de violență domestică. Un bărbat a fost reținut după ce și-a bătut și amenințat fosta parteneră

Autor: Maria Popa
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:03
200 citiri
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat din municipiul Roman a fost reţinut de poliţişti după ce şi-a agresat şi ameninţat fosta concubină, a informat miercuri, 15 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Sesizarea la 112 a fost făcută de victimă, iar la faţa locului au intervenit imediat poliţiştii.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că femeia ar fi fost lovită de către fostul concubin, un bărbat în vârstă de 51 de ani.

Totodată, acesta i-ar fi adresat ameninţări de natură a-i crea o stare de temere", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Poliţiştii au întocmit formularul de evaluare a riscului, rezultatul fiind pozitiv, dar femeia s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţiile de violenţă în familie şi ameninţare.

În primele nouă luni ale anului 2025, poliţiştii din cadrul IPJ Neamţ au intervenit pentru soluţionarea a 3.758 cazuri de violenţă domestică.

Un ultim caz de femicid s-a produs în Neamţ în urmă cu o săptămână, atunci când o tânără în vârstă de 20 de ani, din Spiridoneşti, a fost înjunghiată mortal de fostul concubin.

Şi mama victimei a fost înjunghiată şi este în stare gravă în spital.

