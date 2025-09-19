Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani. Totul s-a întâmplat pe un teren de fotbal

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, județul Dolj.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat, vineri, 19 septembrie, că polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni cercetează un bărbat de 57 de ani din comuna Malu Mare pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

”La data de 17 septembrie, polițiștii au fost sesizați de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că, în seara zilei de 16 septembrie, fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual.

Din cercetări s-a stabilit că, în seara zilei de 16 septembrie, în jurul orei 20.30, în timp ce se afla pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, minora ar fi fost acostată de un bărbat de 57 de ani, din localitate, care s-ar fi apropiat de aceasta și ar fi atins-o în zonele intime”, au transmis polițiștii.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și dus în arestul IPJ Dolj.

El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

