Bărbat reținut după ce a aruncat la gunoi 10 pui de câine. Șase dintre ei nu au supraviețuit

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 17:12
Pui de câine Foto: Pixabay

Un bărbat din Arad este cercetat penal şi a fost reţinut, vineri, 19 septembrie, după ce ar fi aruncat la gunoi 10 pui de câine, puşi într-un sac, iar 6 au murit.

Individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru schingiuirea animalelor şi uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, conform unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

„Suspectul F.A. a aruncat la o pubelă de gunoi, aflată în incinta parcului industrial UTA, din municipiul Arad, un sac menajer în care se aflau zece exemplare canine fătate în urmă cu aproximativ 24 - 48 de ore.

Ajunse la faţa locului, organele de cercetare penală au descoperit că patru dintre aceste exemplare canine mai prezentau semne vitale”, mai arată comunicatul.

Conform comunicatului, dosarul penal este instrumentat de Biroul pentru Protecţia Animalelor Arad, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, sub supravegherea procurorilor.

Adolescentă de 13 ani agresată sexual de tată vitreg. Poliția a fost sesizată de reprezentanții școlii
Adolescentă de 13 ani agresată sexual de tată vitreg. Poliția a fost sesizată de reprezentanții școlii
O fată de 13 ani din judeţul Dolj a fost agresată sexual de tatăl ei vitreg, un bărbat de 56 de ani. Poliţiştii au fost sesizaţi despre acest lucru de reprezentanţii şcolii....
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani. Totul s-a întâmplat pe un teren de fotbal
Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani. Totul s-a întâmplat pe un teren de fotbal
Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, județul Dolj. Reprezentanții...
