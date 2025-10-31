Bărbat reținut după ce a schingiuit pisica şefului său. Agresorul a lovit animalul cu piciorul și alte obiecte

Autor: Maria Popa
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:05
389 citiri
Bărbat reținut după ce a schingiuit pisica şefului său. Agresorul a lovit animalul cu piciorul și alte obiecte
Pisică Foto: Pixabay

Un bărbat de 41 de ani din Oradea este anchetat penal de către poliţiştii bihoreni pentru infracţiuni de schingiuirea animalelor şi violarea sediului social, după ce a intrat în biroul administratorului firmei pentru care lucra şi a schingiuit pisica pe care acesta o îngrijea la serviciu.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Din cercetările efectuate de poliţiştii de la protecţia animalelor a rezultat că, la data de 29 octombrie a.c., în jurul orei 16.30, acesta ar fi pătruns, fără drept, într-un birou al unei societăţi comerciale din municipiul Oradea, al cărei angajat era şi ar fi lovit, în mod repetat, o pisică, de rasă europeană, de 2 ani, aflată în îngrijirea administratorului societăţii, cu piciorul şi cu alte obiecte, schingiuind astfel animalul şi producându-i o stare de temere accentuată, pisica fiind supusă astfel la suferinţe fizice şi psihice”, informează, vineri, 31 octombrie, Poliţia judeţeană Bihor.

Vineri, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore în baza unei ordonanţe emise de poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că în cadrul audierilor inculpatul nu a declarat care au fost motivele pentru care a recurs la agresiuni faţă de animalul administratorului firmei, Poliţia nereuşind să stabilească ce anume a determinat atitudinea agresivă a orădeanului.

Ancheta în acest caz continuă, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a bărbatului.

Pensionară ucisă cu sânge rece în Ilfov. I s-a dat un cocktail cu alcool, medicamente și săpun, apoi a fost sufocată
Pensionară ucisă cu sânge rece în Ilfov. I s-a dat un cocktail cu alcool, medicamente și săpun, apoi a fost sufocată
O femeie de 35 de ani este suspectată că a ucis cu sânge rece o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă. Presupusa criminală i-ar fi dat vârstnicei un cocktail de cafea,...
Preot ridicat de poliție după un scandal în trafic. „Țipa și a dat cu pumnii în mașină”
Preot ridicat de poliție după un scandal în trafic. „Țipa și a dat cu pumnii în mașină”
Un preot de la o mănăstire din județul Constanța a fost încătușat de polițiști, după un scandal în trafic. Omul bisericii s-a luat la ceartă cu un alt șofer și s-a ajuns la o...
#barbat retinut, #schingiuit, #pisica, #sef, #Bihor, #animale companie, #schingiuirea animalelor, #ancheta politie , #agresiune
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
ANAF a facut analiza: lovitura de milioane pentru Gigi Becali
ObservatorNews.ro
Facturile la electricitate si caldura cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cat vom plati mai mult
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Hotelul Apocalipsei” din Phenian: între fantomă arhitecturală și cazinou de partid FOTO
  2. Ucraina a distrus una dintre cele trei rachete balistice „Oreșnik” ale lui Putin: ”S-a întâmplat când denumirea nici măcar nu era cunoscută publicului larg” VIDEO
  3. În „zona verde” a lui Trump: înalți oficiali americani se mută în baze militare de teama atacurilor
  4. Vicepreşedintele CJ Braşov, inculpat pentru abuz în serviciu. Ce acuzații i se aduc
  5. Cum să calculezi de câți bani vei avea nevoie la pensie, pornind de la cheltuielile tale actuale
  6. FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
  7. Dezvăluiri șocante în cazul crimei din Pantelimon. Ce spune femeia suspectată că a ucis o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă
  8. Bărbat reținut după ce a schingiuit pisica şefului său. Agresorul a lovit animalul cu piciorul și alte obiecte
  9. Cum se apără suspecții reținuți în cazul exploziei din Rahova. Instanța decide dacă cei trei vor fi arestați
  10. Temperaturi ridicate în ultima lună de toamnă. Ne așteaptă un weekend cu până la 24 de grade