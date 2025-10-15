Un bărbat de 70 de ani a fost reținut după ce a violat o fetiță de 8 ani. Minora se afla în vizită la locuința agresorului

Autor: Maria Popa
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:35
494 citiri
Un bărbat de 70 de ani a fost reținut după ce a violat o fetiță de 8 ani. Minora se afla în vizită la locuința agresorului
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat de 70 de ani din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, a fost reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de 8 ani, care venise în vizită la locuinţa sa, împreună cu doi fraţi şi cu unchiul ei.

Bărbatul ar fi atras-o pe copilă în altă încăpere sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, poliţiştii din Deva au fost sesizaţi de angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva despre faptul că, luni, la secţia Pediatrie, s-a prezentat o fetiţă în vârstă de 8 ani, din localitatea Geoagiu, împreună cu mama sa, care au declarat verbal că fata a fost violată.

Poliţiştii au început cercetări, stabilind astfel că fapta a avut loc în 10 octombrie, la locuinţa unui ”prieten de familie” din Geoagiu-Băi, unde fetiţa s-a dus împreună cu doi fraţi de-ai săi şi cu unchiul matern. Proprietarul locuinţei ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în acea cameră, acesta ar fi întreţinut un act sexual cu ea.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru viol asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliţia Staţiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie.

Marţi, la locuinţa suspectului, un bărbat de 70 de ani, poliţiştii au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, emis de Judecătoria Orăştie, fiind ridicate mijloace materiale de probă de interes în cauză.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi urmând a fi prezentat magistraţilor în vederea luării măsurilor legale.

O româncă drogată și băută a băgat în spital doi polițiști elvețieni. Scandalul a avut loc în parcarea unui magazin
O româncă drogată și băută a băgat în spital doi polițiști elvețieni. Scandalul a avut loc în parcarea unui magazin
O româncă de 29 de ani a fost prinsă drogată și băută la volan într-un oraș din Elveția. Ea i-a agresat pe cei doi polițiști care au oprit-o, cei doi ajungând la spital. Incidentul...
O femeie a fost ținută captivă de părinți timp de 27 de ani. Cum a fost descoperită. „Ne-a trecut un fior rece pe șira spinării”
O femeie a fost ținută captivă de părinți timp de 27 de ani. Cum a fost descoperită. „Ne-a trecut un fior rece pe șira spinării”
O femeie a fost ținută captivă de părinți timp de 27 de ani, într-un apartament din Polonia. Vecinii au rămas șocați când s-a făcut descoperirea. Femeia a fost ținută captivă...
#barbat retinut, #fetita violata, #Hunedoara, #agresiune sexuala minor, #ancheta politie , #viol
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la Inter! Cristi Chivu a discutat cu conducerea si a luat imediat decizia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Taxa absurda care creste cu 1.350% peste noapte si provoaca o noua anomalie in Romania. Expert in fiscalitate: "Cred ca au gresit legea"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucraina, tot mai aproape de racheta care-l sperie de moarte pe Putin. O delegație ucraineană discută cu producătorii Tomahawk VIDEO
  2. Armata recunoaște deficiențe la mobilizarea rezerviștilor: „Tocmai acesta este scopul exercițiului”
  3. O româncă drogată și băută a băgat în spital doi polițiști elvețieni. Scandalul a avut loc în parcarea unui magazin
  4. „Lacul lebedelor” răsună din nou la Sankt Petersburg: Tinerii ruși sfidează regimul Putin cântând o melodie interzisă VIDEO
  5. Două școli evacuate după cutremurul din Satu Mare: Peretele unei săli de clasă a crăpat
  6. Un bărbat de 70 de ani a fost reținut după ce a violat o fetiță de 8 ani. Minora se afla în vizită la locuința agresorului
  7. Mai puțină birocrație pentru judecători: Hotărârile vor fi mai clare și mai rapide. Proiectul USR, adoptat
  8. Reacția Ministerului Justiției după ce doi deținuți au spart serverele penitenciarelor și și-au redus singuri pedepsele
  9. S-a inventat vinul fără alcool pentru animalele de companie. „Este bun pentru situațiile stresante” FOTO
  10. Bătrână amendată după ce a strâns sute de acareturi pe scara unui bloc din Sectorul 4. „Politia se face că ia masuri, iar ea se face că strânge” VIDEO