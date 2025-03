O femeie și-a sechestrat fiul vitreg timp de 20 de ani. Ce a făcut victima pentru a scăpa. „Semăna cu un supraviețuitor al lagărului morții de la Auschwitz” FOTO/VIDEO

Caz șocant în SUA. Un bărbat din Connecticut a fost ținut captiv de mama sa vitregă timp de 20 de ani și a reușit să scape după ce a dat foc casei unei era sechestrat.

Autoritățile l-au salvat pe bărbatul de 32 de ani dintr-o cameră de la etajul casei în care era captiv, imediat după ce a fost sesizat incendiul, a anunțat Poliția, potrivit CBS News.

Victima a mărturisit că a pus focul intenționat.

„Mi-am dorit libertatea”, a declarat bărbatul, potrivit Poliției. El a fost ținut captiv de mama vitregă de când avea aproximativ 11 ani.

Din cercetări reiese că bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, „a fost ținut în captivitate de peste 20 de ani, suportând abuz prelungit, foamete, neglijență gravă și tratament inuman”, mai spune Poliția. De asemenea, victima nu a primit îngrijiri medicale sau stomatologice în tot acest timp.

„Suferința victimei, timp de peste 20 de ani, este sfâșietoare și de neimaginat”, a transmis șeful Poliției, Fernando Spagnolo, într-un comunicat.

Mama vitregă a bărbatului, Kimberly Sullivan, de 56 de ani, a fost acuzată de agresiune, răpire, reținere ilegală, cruzime și punere în pericol nechibzuită.

Kimberly a fost trimisă în judecată miercuri, 12 martie.

Potrivit presei locale, bărbatul a scăpat după ce a dat foc unei hârtii pe care a pus dezinfectant pentru mâini.

„A aprins un foc cu un dezinfectant pentru mâini, niște hârtie de la o imprimantă și a aprins acel foc în timp ce era închis în acea cameră din afară. A aprins acel foc foarte bine știind că ar putea muri, dar era închis în cameră de 20 de ani și de 20 de ani încerca să iasă din acea cameră”, a declarat un procuror presei locale.

Agresoarea se afla în locuință la începutul incendiului, dar a fost evacuată în siguranță, potrivit CBS Hartford, Connecticut, afiliat WFSB-TV.

HOUSE OF HORROR!! Kimberly Sullivan. STEPMOM ARRESTED! Man RESCUED! Waterbury Connecticut. LIVE. https://t.co/DvvWuc2Diy

„Ea a spus că nu a făcut lucrurile de care este acuzată”, spune Ioannis Kaloidis, avocatul femeii pentru The Associated Press.

Why "Women don't abuse" is so dangerous:

A man kidnapped, imprisoned, starved for over 20 years. https://t.co/whW9fYrFJb