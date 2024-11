Un bărbat din SUA a fost ucis de polițiști, după ce a sunat la 911 să ceară ajutor. Cum a avut loc incidentul șocant FOTO/VIDEO

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost împușcat mortal de polițiști în Las Vegas, după ce a sunat la 911 ca să ceară ajutor pentru că un intrus a intrat în locuința lui.

Când au ajuns la fața locului, agenții l-au confundat cu agresorul și l-au împușcat mortal, potrivit BBC.

Familia lui Brandon Durham a cerut ca polițistul care a tras să fie concediat.

Fiica bărbatului a declarat că este „dezgustată” de poliția din Las Vegas pentru că l-a tratat ca pe „suspect”, nu ca pe o „victimă”.

Avocatul lui Alexander Bookman, agentul care l-a împușcat mortal pe Durham, a spus că acesta nu a comis nicio infracțiune.

Potrivit Departamentului de Poliție metropolitană din Las Vegas, Bookman, în vârstă de 26 de ani, a fost trimis în concediu plătit în timpul anchetei incidentului din 12 noiembrie.

Se pare că Durham a sunat la 911 pentru a raporta că două persoane trăgeau focuri de armă și că încercau să intre în casa lui, potrivit Poliției.

Agenții care au ajuns la fața locului au găsit mașini cu geamurile sparte și au auzit strigăte din interior, ceea ce l-a făcut pe Bookman să spargă ușa din față ca să intre.

Din imaginile surprinse de camera corporală se poate observa cum polițistul merge prin casă cu arma scoasă, în timp ce se aud țipete și lovituri. Agentul îl găsește pe Durham fără cămașă, în timp ce se luptă cu o femeie care poartă o mască de schi și are în mână un cuțit. Ea a fost identificată drept Alejandra Boudreaux, în vârstă de 31 de ani.

În acel moment Bookman a strigat „hei, aruncă cuțitul, aruncă cuțitul!”, cu câteva secunde înainte de a trage un foc care l-a lovit direct pe Durham. După asta, agentul a mai tras cinci focuri de armă spre Durham și a strigat „ridică mâinile!”.

Brandon Durham a fost declarat mort la fața locului, iar Alejandra Boudreaux a fost arestată pentru 4 capete de acuzare, inclusiv invadare casei cu o armă mortală.

„Sunt dezgustată de modul în care Poliția Metropolitană i-a spus tatălui meu, după ce l-a ucis, să rămână jos. Sunt dezgustată pentru că, din cauza Poliției, voi trăi fără tată pentru tot restul vieții”, a declarat fiica lui Durham.

Brandon Durham called police after two intruders broke into his home. When police arrived they see two men wrestling. One is fully clothed and the other one is wearing boxers. Guess who the officer decided to shoot SIX TIMES? pic.twitter.com/F6esTLZs4x