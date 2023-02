Momentul șocant când un bărbat în scaun cu rotile este împușcat de mai multe ori de polițiști. Justificarea oamenilor legii din SUA VIDEO

Un nou incident șocant în care au fost implicați polițiști a avut loc în California, relatează Mirror.

Doi ofițeri de poliție de la Departamentul Huntington Park au fost filmați în timp ce au împușcat de mai multe ori un bărbat invalid.

Potrivit oamenilor legii, bărbatul înjunghiase un trecător pe stradă și avea asupra lui un cuțit. Ei au deschis focul când acesta a încercat să scape de polițiști.

Din anchetă reiese că bărbatul a fost inițial lovit de un polițist. La scurt timp, un alt echipaj de poliție a ajuns la fața locului. Cei doi ofițeri au mers în urma lui și au tras de opt ori.

”Suspectul a încercat să atace cu cuțitul ofițerii, moment în care, unul dintre ei a început să tragă în el”, a declarat Poliția, potrivit Știrile PROTV.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy