Un bărbat de 88 de ani a fost găsit mort pe un deal. Victima avea pe picioare urme de la un urs

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 08:53
Un bărbat de 88 de ani a fost găsit mort pe un deal. Victima avea pe picioare urme de la un urs
Urs FOTO: Pixabay

Un bărbat de 88 de ani din localitatea Bicaz-Chei, judeţul Neamţ, a fost găsit mort, de fiul său, pe un deal din apropierea locuinţei.

Bătrânul avea pe picioare urme de la un urs.

”La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 12.00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Bicaz au fost sesizaţi, prin apel la 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său, în vârstă de 88 de ani, decedat pe un deal din apropierea locuinţei, din afara localităţii Bicaz-Chei”, a anunţat, vineri, 17 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamţ.

Corpul bărbatului a fost preluat de Serviciul Medicină Legală Neamţ, în vederea efectuării necropsiei.

Cercetările în acest caz continuă, pentru ucidere din culpă.

Potrivit unor surse, bărbatul decedat avea, pe picioare, urme care provin de la un urs.

