Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia

Autor: Maria Popa
Marti, 12 August 2025, ora 07:48
343 citiri
Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia
Mașină de Poliție Foto: Facebook/IPJ Cluj

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o bâtă în cap un vecin de 71 de ani, iar acesta a decedat.

Crima a avut loc luni, 11 august.

"La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, județul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin.

În temeiul sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii, iar, din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, județul Giurgiu, în urma unor neînțelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat de 71 de ani, din aceeași localitate, rezultând decesul acestuia", a informat, marți, 12 august, IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Incendii uriașe în Mehedinți și Giurgiu. Ard zeci de hectare de vegetație uscată. Pompierii intervin pentru ca focul să nu ajungă la o fabrică
Incendii uriașe în Mehedinți și Giurgiu. Ard zeci de hectare de vegetație uscată. Pompierii intervin pentru ca focul să nu ajungă la o fabrică
Zeci de hectare de vegetaţie uscată sunt cuprinse de flăcări, luni după-amiază, 11 august, în urma unor incendii puternice, în judeţele Mehedinţi şi Giurgiu. Potrivit IGSU, în...
Atac armat la un McDonald's din Ucraina. Ce a făcut suspectul după ce a tras mai multe focuri de armă FOTO/VIDEO
Atac armat la un McDonald's din Ucraina. Ce a făcut suspectul după ce a tras mai multe focuri de armă FOTO/VIDEO
Atac armat în Ucraina. Un bărbat a deschis focul într-un restaurant McDonald's din Cerkasî și apoi s-a închis în toaleta fast-food-ului. Potrivit informațiilor oferite de poliția...
#barbat ucis vecin, #giurgiu, #crima Giurgiu, #ancheta politie, #barbat ucis bataie, #crime Romania , #crima
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca sa dea gol in Portugalia!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia
  2. Trump amână iar taxele vamale mărite pentru China. Cum a scăpat Xi Jinping și de data asta
  3. Decizia care poate scăpa localitățile din România de sălile cu păcănele. Primarii vor avea puterea să hotărască
  4. Băncile occidentale fac profituri uriașe în Rusia, chiar sub presiunea sancțiunilor internaționale. Din ce își câștigă banii
  5. Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă cu proba scrisă la Matematică sau Istorie. Când apar primele rezultate
  6. Tânăra pe capul căreia s-a pus o recompensă de 100.000 de euro "Mi-am dat seama că tot ce învățasem era o minciună. Fusesem spălată pe creier."
  7. Un diplomat avertizează din culise: Întâlnirea Putin-Trump, pericol major pentru Europa dintr-un motiv perfid
  8. Lucruri neștiute despre Alaska, fost pământ al țarului: Structuri ale Moscovei și limba rusă în statul american
  9. Ce își dorește Putin de la Trump în Alaska? Vladimir obține de la SUA un cadou nemaivăzut în ultimii 20 de ani
  10. "Tot sudul României este într-un proces de deșertificare", avertizează ministra Mediului. "Nu vreau să ascundem gunoiul sub preș"