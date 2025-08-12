Un bărbat și-a ucis vecinul cu o bâtă. Unde a avut loc tragedia

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o bâtă în cap un vecin de 71 de ani, iar acesta a decedat.

Crima a avut loc luni, 11 august.

"La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, județul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin.

În temeiul sesizării, la fața locului s-au deplasat polițiștii, iar, din primele cercetări, a reieșit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, județul Giurgiu, în urma unor neînțelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat de 71 de ani, din aceeași localitate, rezultând decesul acestuia", a informat, marți, 12 august, IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Ads