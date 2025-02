Un bărbat a fost ucis la Bruxelles în a treia noapte de împușcături între traficanții de droguri. „Un război al gangurilor” FOTO/VIDEO

Un bărbat a fost ucis în noaptea de joi spre vineri, 7 februarie, într-un nou incident armat legat de traficul de droguri în comuna Anderlecht, la Bruxelles, anunţă la postul public de radio RTBF primarul Fabrice Cumps, o informaţie confirmată de Parchetul din Bruxelles, relatează AFP.

Este vorba despre al treilea incident armat începând de miercuri dimineaţa în această comună în care există mai multe puncte de vânzare de droguri - ”hotspot”-uri identificate de către autorităţi.

Acest tir mortal a avut loc în cartierul Peterbos, la Anderlecht.

There have been two new shootings in Brussels. Terrorists have returned to Clemenceau metro station, & a man was shot in the leg & is in a critical condition.

In the suburb of Anderlecht a man has been shot dead at 4.00 am. pic.twitter.com/tN6xnEy1bA