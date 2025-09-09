Și-a ascuns copiii în sălbăticie 4 ani ca să scape de autorități. Ce s-a întâmplat cu bărbatul când s-a întâlnit cu Poliția FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 13:39
Tom Phillips Foto: Captură video YouTube/nzherald.co.nz

Autoritățile din Noua Zeelandă au publicat primele imagini cu tabăra unde un tată fugar și-a ținut timp de 4 ani cei trei copii.

Individul a fugit cu minorii în anul 2021, după ce a pierdut custodia asupra lor. De câțiva ani trăiau în sălbăticie, iar polițiștii cred că erau ajutați de un complice.

Tom Phillips și-a ascuns copiii în zone izolate, cât mai departe de autorități, ca să evite să-i încredințeze mamei și instituțiilor statului.

Copiii au fost descoperiți luni, 8 septembrie, în regiunea Waikato, la câteva ore după ce bărbatul a fost omorât într-un schimb de focuri cu poliția, potrivit BBC.

Cei doi minori au fost găsiți cu ajutorul celui de-al treilea, care se afla cu Phillips în timpul schimbului de focuri.

Autoritățile spun că minorii sunt bine, doar că vor avea nevoie de timp ca să se poată recupera după această traumă.

Tom Phillips a dispărut împreună cu copiii săi, Jayda, Maverick și Ember, cu puțin timp înainte de Crăciunul lui 2021. Minorii aveau atunci 8, 7 și 5 ani.

Phillips „nu a ținut cont de siguranța copiilor și, la propriu, i-a pus în pericol”, a spus comisarul Richard Chambers marți, 9 septembrie, precizând că acum aceștia se află în grija autorităților.

La locul de tabără, care era înconjurat de vegetație deasă, au fost descoperite arme și muniții, dar și două ATV-uri parcate printre copaci.

Luni, 8 septembrie, Poliția a răspuns unui apel cu privire la o tentativă de jaf la un magazin agricol din orașul Piopio. Acolo s-a petrecut schimbul de focuri cu suspectul. De asemenea, un polițist a fost grav rănit după ce Phillips a tras asupra lui cu o armă de mare putere.

Potrivit comisarului Chambers, „nu există absolut nicio îndoială” că intenția a fost de a-l ucide pe polițist. Agentul rănit a suferit mai multe operații și are nevoie de o perioadă lungă de recuperare.

Cazul lui Tom Phillips a stârnit curiozitate în Noua Zeelandă încă de când a fugit, în urmă cu patru ani. Chiar dacă au fost găsiți, acum autoritățile se întreabă cum a reușit Phillips să evite capturarea atât de mult timp și cum a avut acces la arme de foc.

