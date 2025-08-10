Un bărbat va trebui să-i plătească vecinului său despăgubiri de 30.000 de euro pentru orăcăitul broaștelor. „Nu poate dormi cu ușile deschise”

Un tribunal din Austria a decis că broaștele râioase dintr-un iaz privat produc prea mult zgomot, iar orăcăitul lor constituie o „poluare fonică”, astfel proprietarul va trebui să-i plătească vecinului său aproximativ 30.000 de euro despăgubiri.

Televiziunea publică austriacă ORF a rămas surprinsă de această sentință într-un litigiu între doi vecini din localitatea Pasching, din nordul țării.

Se pare că până acum alte procese similare fuseseră respinse, pentru că este vorba despre o specie protejată, iar orăcăitul broaștelor a fost considerat mereu un sunet natural, a declarat Julia Kropfberger, președinta Asociației pentru Conservarea Naturii din Austria Superioară.

Acum, proprietarul iazului, Wolfgang Knoll, va trebui să ia măsuri pentru a opri poluarea fonică provocată de broaștele sale.

„Este prea zgomotos, mai ales noaptea, iar vecinul nu poate dormi cu ușile deschise”, a spus Knoll pentru postul de televiziune.

Conform avocatului reclamantului, tribunalul a decis că în acest caz broaștele s-au înmulțit „exploziv”, iar recent aproximativ 50 de broaște au colonizat iazul.

În 2024, ORF scrisese despre problema creată de broaște în iazuri și piscine private. Dar în toate cazurile anterioare, judecătorii au decis că zgomotul produs de broaște nu poate fi „pedepsit”.

Potrivit lui Kropfberger, masculii de broască sunt cei mai zgomotoși, pentru că vor să fie auziți de la distanță pentru a atrage femelele.

Julia Kropfberger speră că sentința recentă nu va crea un precedent, pentru că în ultimele decenii, din cauza dezvoltării urbane tot mai rapide, au dispărut multe habitate vechi ale amfibienilor, iar iazurile și piscinele de grădină au devenit înlocuitoare foarte importante.

