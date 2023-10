Un bărbat s-a bătut cu un cangur pentru a-și elibera câinele prins în brațele marsupialului. ”Avea mușchi de ziceai c-a ieșit din pușcărie” VIDEO

Mick Moloney, din orașul australian Mildura, se plimba pe lângă râul Murray când a observat că unul dintre câinii săi Akitas lipsea.

„M-am uitat spre râu și în spatele stufului am putut vedea acest cangur masiv... stând acolo, cu brațele în apă, doar privind la mine”, a spus el pentru ABC Radio Melbourne.

„După aproximativ 15 secunde, câinele Hatchi a venit și a fost blocat cu acest cangur.

„Îi țâșnea apă din gură și a scheunat destul de rău.”

Moloney a spus că a făcut un zgomot puternic încercând să sperie cangurului, dar asta nu s-a întâmplat.

„M-am gândit, bine, trebuie să intru acolo”, a spus el.

Cangurul a refuzat să-l elibereze pe Hatchi până când Mick Moloney n-a intrat în apă pentru a-l înfrunta.

„Avea mușchi de ziceai că abia a ieșit din pușcărie sau ceva de genul... a fost dur”, a spus el.

Înainte de a intra în apa tulbure, Moloney și-a scos telefonul pentru a înregistra ce se întâmplă.

„M-am gândit, trebuie să filmez asta, pentru că nimeni nu o să mă creadă”, a spus el.

Acum, filmarea a devenit virală cu milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Moloney a spus că a avut „un pic de bătaie în apă” cu cangurul.

„Practic, cangurul părea că era pe cale să-mi dea câteva picioare și l-am stropit cu apă în față”.

„Mi-am luat câinele înapoi, asta cel mai important”.

Lisa Palma, directorul general al Wildlife Victoria, a spus că: „Răspunsul normal al unui cangur atunci când este urmărit de un prădător perceput este să fugă speriat”.

„Cangurii sunt animale sălbatice și, ca atare, vor vedea ființele umane și câinii ca pe niște prădători.”

Moloney a spus că Hatchi și el vor continua să folosească aceeași rută de mers de-a lungul malului râului în plimbările lor.

Donna was up in Mildura today for the @CitrusAustralia Murray Valley Forum....just wondering Donna, did you happen to see this furry suspect on your travels? 🐶🦘🥊

A jiu-jitsu black belt came off second best after facing a Kangaroo in Mildura, as he tried to rescue his pet dog from its clutches. @ajhegarty9 #9News pic.twitter.com/nN1F0Nd3KC