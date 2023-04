Scene barbare într-un sat din Vaslui: Un bărbat care jupoaie și mănâncă câini și-a adus vecinii în pragul disperării

Dumitru C., un localnic din satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui, își oripilează vecinii prin comportamentul său plin de cruzime față de animale.

Bărbatul cu handicap fizic și psihic a omorât zeci de patrupede. Cea mai recentă scenă de bestialitate a fost comisă marți seara, când bărbatul și-a înjunghiat propria cățelușă, care abia fătase. El nu se rezumă doar la a omorî animalele. După ce le curmă viața, acesta le jupoaie, apoi le mănâncă, scrie Vremea Nouă.

Un vecin a văzut când bărbatul a băgat furca în cățea. Speriat, acesta a strigat după ajutor.

Femeia care este angajată de primărie, ca asistent personal al bărbatului cu handicap, a declarat: “Astfel de fapte nu sunt o noutate, sunt cinci-șase ani de când acest om omoară câinii din sat. A și mâncat din ei, a dat și la alții. El trăiește singur de ani de zile, soția i-a murit, iar copiii au plecat pe la Bacău. E o persoană foarte dificilă, nu te lăsa să intri în curtea lui. Pe mine m-a pus primăria să-i fiu asistent personal, altfel nu aveam treabă cu el. Cu mine se înțelege într-un fel, mai mult de nevoie, pentru că știe că altcineva nu are cine să-l ajute. Fără să fie ajutat, el nu se descurcă singur. Ieri (n.r. marți), la amiază, am fost și i-am dus mâncare, câteva sarmale, o pâine, i-am adus și o găleată de apă, apoi am venit acasă. După aproape zece minute, un vecin a țipat la noi să ne ducem la Dumitru, că imediat după ce eu am plecat el a băgat furca în cățea și a omorât-o. Cățeaua era legată în lanț, nu a putut să scape din mâinile lui. După ce a înțepat-o cu furca, a înjunghiat-o și cu un cuțit. Când am ajuns la el, am găsit cățeaua într-o baltă de sânge. L-am văzut că vrea să strângă de gât și cei doi cățeluși, atunci am zis că nu se mai poate și am sunat la poliție. Așa cum v-am mai spus, nu e prima dată când omoară animalele. Acum două luni jumătate a mai tăiat un câine, a unui vecin, pe motiv că i-a călcat usturoiul. Într-o seară, când tot așa, m-am dus să-i duc de mâncare, l-am văzut cu o cățelusă neagră, în casă, legată de piciorul patului. L-am întrebat ce e cu câinele ăsta în casă? Mi-a spus că e o cățea, o cheamă Margareta, și că a legat-o de pat să îl apere. Nu mi-a spus de ce anume să-l apere. Am văzut că e tulbur în privire, dar l-am lăsat în voia lui. A doua zi i-am spus soțului să meargă cu mine, pentru că îmi era frică. Când am ajuns la el, Margareta nu mai era. Nu mi-a mai spus ce s-a întâmplat cu cățelușa aia. Astă toamnă am mai găsit o pisică spânzurată la el în fața casei”, a declarat vecina ucigașului de căței.

Vecinii au anunțat marți seară poliția, dar și un echipaj medical, care a transportat bărbatul la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Vaslui.