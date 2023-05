Bărbat de 48 de ani, călcat de tractorul condus de propriul frate. Șoferul consumase băuturi alcoolice

Un bărbat în vârstă de 48 de ani din comuna Vinderei a decedat, duminică, după ce a fost călcat de un tractor condus de fratele său, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vaslui.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Daniel Ungureanu, victima ar fi stat în afara cabinei tractorului, pe aripa unei roţi, de unde a căzut, fiind călcată ulterior de roata vehiculului.

"În tractorul care se deplasa prin sat se aflau doi fraţi, unul la volan şi unul care stătea în afara cabinei, pe aripa unei roţi. La un moment dat, acesta din urmă a sărit sau căzut de pe aripă şi a fost călcat de roata tractorului. A fost trimisă o ambulanţă SAJ C2 cu medic care a găsit victima fără semne vitale şi cu leziuni incompatibile cu viaţa la nivelul capului şi al toracelui. A fost declarat decedat, iar cazul a fost preluat de poliţie", a precizat sursa citată.

Poliţiştii au efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului.

„În urma primelor cercetări efectuate a reieșit că un tractor agricol, înregistrat în comuna Vinderei, condus de către un bărbat în vârstă de 35 de ani, din Valea Lungă, a accidentat un bărbat (fratele lui – n.r.), în vârstă de 48 de ani, din aceeași localitate, care ar fi sărit de pe caroseria vehiculului agricol pe partea carosabilă, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut sub roțile acestuia. În urma producerii evenimentului rutier a rezultat decesul bărbatului de 48 de ani (fratele persoanei care conducea tractorul – n.r.). Conducătorul tractorului agricol se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultând o valoare de 0.92 mg/l alcool pur în aerul expirat, în urma testării. În cauză sunt efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs decesul, fiind deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului sau altor substanțe”, a precizat inspectorul de poliție Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui, scrie vremeanoua.ro.