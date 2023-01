Bărbatul de 52 de ani care a devenit tată a 60-a oară: "I-am rugat pe toți prietenii să mă ajute să găsesc o fată care să-mi fie a patra soție"

Un bărbat de 52 de ani din Pakistan a devenit vedetă locală, după ce a devenit tată pentru a 60-a oară și a spus că își dorește să aibă și mai mulți copii cu cele trei soții ale sale.

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, din Quetta, capitala Balochistanului, provincie din sud-vestul țării, are o familie numeroasă, pe care speră să o mărească în continuare.

Bărbatul are propria clinică în oraș, are trei soții și tocmai și-a întâmpinat cu mare bucurie cel de-al 60-lea copil, un fiu pe care l-a numit Khushal.

Sardar a spus că vrea să-și ia o nouă soție cu care să facă și alți copii, potrivit Times Now.

„I-am rugat pe toți prietenii să mă ajute să găsesc o fată care să-mi fie a patra soție”, a declarat Sardar Jan Mohammad Khan Khiliji pentru BBC, adăugând că va face în continuare copii și cu soțiile actuale.

Sardar a apărut în presa internațională încă din 2016, după ce i s-a născut cel de-al 35-lea copil. El a spus atunci că își dorește să aibă cel puțin 100 de copii.

Autoproclamatul „medic”, care conduce o clinică neautorizată, unde tratează afecțiuni minore, se lăuda în trecut cu averea lui și spunea că poate să aibă grijă de întreaga sa familie, dar a recunoscut de curând că inflația i-a afectat situația financiară. Cu toate acestea, este decis să-și mărească în continuare familia.

