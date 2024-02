Un tânăr de 22 de ani afirmă că a reușit să obțină peste 100 de mese gratuite la McDonald's.

Bărbatul care este și om de afaceri a anunțat în timpul unui podcast, că timp de mai multe luni s-a folosit de ChatGPT pentru a mânca gratis de la compania fast-food.

Coprezentatorul emisiunii All Things The Podcast a explicat cum a mâncat în ultimele nouă luni mâncare gratis de la McDonald's. Astfel, că primul lucru la care a recurs a fost să fure chitanțele de la casele de marcat sau de la mese și să folosească codul unic al acestora pentru a intra în sondajul de feedback al companiei și să scrie o recenzie negativă.

Tânărul s-a folosit de inteligența artificială pentru a face reclamații false, în care susținea că experiența la fast-food a fost „groaznică”.

„Trebuie doar să spui că ești foarte nemulțumit în fiecare răspuns și apoi folosești ChatGPT. Îi spui: Scrieți despre momentul în care am avut o experiență oribilă la McDonald's în care am comandat un Big Mac și să fie sub 1.200 de caractere”, a spus el, conform unilad.com.

Gage mai spune că dacă nu este suficient de rău, „poți să-i spui „Înrăutățește lucrurile” și o va face”. „Introduci textul, completezi un e-mail și bum. În aproximativ 12 ore, un reprezentant îți va trimite un e-mail cu unul, două, trei sau patru bonuri de masă complet gratuite”, a afirmat el.

Totuși, „trucul” tânărului a avut și urmări. Restaurantul McDonald's la care merge nu mai vrea să-i dea cupoane de mese.

„Au lipit peste tot afișe cu: vă rugăm să completați sondajul și să puneți foarte mulțumit”, a adăugat el.

Consecințele nu au întârziat să apară, iar acum fast-food-ul riscă să fie închis din cauza reclamațiilor care au afectat renumele restaurantului.