Un bărbat a avut nevoie de mai puțin de cinci minute pentru a înghiți o friptură de vită de 1,5 kg - echivalentul a 12 hamburgeri de un sfert de kilogram.

Max Stafford, cunoscut sub numele de Max vs Food, a câștigat un concurs de mâncat devorând rapid carnea gătită în sânge.

În vârstă de 35 de ani, britanicul a lichidat festinul de 2.485 de calorii în patru minute și 50 de secunde.

Friptura monstruoasă a fost devorată la The George Pub & Grill din Stockton-on-Tees, Co Durham, unde a avut loc concursul.

Astfel, Max Stafford a stabilit un record britanic și european.

"Privind înapoi la filmuleț, păream un pic nebun și primitiv. Am încercat să mănânc cât de mult și de repede am putut. La început aveam un cuțit și o furculiță, dar apoi am luat carnea cu mâna. În mod normal, am maniere mai bune atunci când iau cina acasă", a mărturisit el.

Max a mai câștigat recent alte două concursuri, înghițind 102 prăjituri Jaffa Cakes în trei minute și 1 kg de Frosties în șase minute.

