Un bărbat și-a pierdut un picior după ce a fost lovit de un avion în Rusia. În ce stare se află victima FOTO

Un bărbat, membru al echipajului de la sol al unei companii aeriene a ajuns duminică, 19 mai, la spital în stare critică, după ce a fost lovit violent de un avion.

Angajatul, pe nume Rail, a fost tăiat de trenul de aterizare frontal al unui Airbus A320, și asta pentru că pilotul a început să miște avionul prea repere în timp ce rula pe aeroportul Koltsovo, din Ekaterinburg, conform New York Post.

„În timp ce rula din parcarea aeronavei, tehnicianul a fost rănit la picior”, a spus un purtător de cuvânt al Ural Airlines. „La fața locului a fost chemată o ambulanță, iar circumstanțele sunt în curs de clarificare”.

Airport ground crew member clings to life and loses leg after taxiing plane runs him over: video https://t.co/oh0D68qpq7 pic.twitter.com/aJImihJw8d