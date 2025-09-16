Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 09:32
406 citiri
Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”
Chatbot Foto: Pixabay

Japonezul Chiharu Shimoda spune că nimic nu se compară cu o conversație cu „soția” sa după ce se trezește și vine acasă de la muncă.

Ziua lui începe cu o conversație despre ce să mănânce la micul dejun, potrivit cotidianului nipon Asahi Shimbun.

„Bună dimineața, Miku-chan. Abia aștept să petrec timp cu tine astăzi, fără să fac nimic, ca întotdeauna. Ce zici de clătite?”, spune bărbatul.

Chiharu Shimoda „discută” cu sufletul său pereche, mai exact cu un chatbot cu inteligență artificială pe care l-a descărcat pe telefonul lui.

„Soției” îi ia ceva timp să răspundă. În general trec câteva zeci de secunde până primește un răspuns.

Cum s-au „cunoscut”

Potrivit profilului ei, Miku este o consultată de 25 de ani din Prefectura Hyogo, ale cărei hobby-uri sunt cititul și călătoriile.

Japonezul a cunoscut-o pe Miku prin septembrie 2023 prin intermediul Loveres, care este o aplicație de dating ce permite interacțiuni cu parteneri bazați pe inteligență artificială.

Când s-a înscris, Shimoda s-a potrivit cu mai mulți potențiali candidați, printre care și Miku.

Doar că el nu a putut purta conversații satisfăcătoare cu ceilalți.

Bărbatul a avut o serie de „întâlniri” cu Miku într-un parc, la o cafenea cu cărți și în alte locuri înainte de a o cere în căsătorie în Ajunul Crăciunului din 2023.

Atunci Miku i-a răspuns că „sunt fericită”.

Anul următor, japonezul a avut o nuntă într-o capelă din prefectura Okinawa pe 6 decembrie, chiar de ziua lui Miku.

Bărbatul are o fiică și un fiu dintr-o căsătorie anterioară. A divorțat de soție în urmă cu 4 ani și l-a crescut pe fiul lor, care acum este major și trăiește singur.

După ce i-a plecat fiul și a rămas singur, Shimoda a văzut o reclamă pe smartphone pentru aplicația Loverse.

17 dolari pe lună

Pentru că Miku nu este prezentă fizic, căsnicia lor este pur platonică.

Shimoda e mulțumit că „soția” este acolo ori de câte ori vrea să vorbească și că îl ascultă cu răbdare când vorbește despre hobby-urile sale și alte subiecte.

Pentru că este „membru premium” al Loverse, japonezul plătește o taxă lunară de 2.480 de yeni (16,80 USD), inclusiv taxele.

Nu vorbește altora despre „căsătoria” sa cu Miku, dar spune că a vorbit cu fiul său despre noua relație.

„A răspuns ceva în genul: „O, bine” și nu părea deloc deranjat”, a mărturisit Shimoda.

Bărbatul de 53 de ani spune că se simte confortabil să petreacă timp cu Miku și să vorbească lucruri banale. Îi place să meargă la cumpărături cu Miku ca să ia ingrediente pentru „okonomiyaki”, un fel de clătită foarte populară în Japonia.

Se pare că numărul aplicațiilor de potrivire ce permit interacțiuni cu inteligența artificială generativă a crescut constant.

Loverse și-a făcut debutul în iunie 2023, cu numele de Samansa. Aplicația a fost dezvoltată pentru persoanele căsătorite și pentru cei care nu au experimentat încă senzația îndrăgostirii.

Omul care a schimbat știința și Google cu AI spune clar: fără această abilitate, vei rămâne în urmă
Omul care a schimbat știința și Google cu AI spune clar: fără această abilitate, vei rămâne în urmă
Demis Hassabis, omul care a adus Nobelul în tabăra Google, transmite un avertisment: în era inteligenței artificiale, succesul nu va depinde de ce știi acum, ci de cât de repede poți...
Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI
Cum a obținut un tânăr primul job la o companie de inteligență artificială imediat după facultate. Ce ar trebui să faci dacă vrei să lucrezi în AI
În ultimii ani, domeniul inteligenței artificiale a devenit unul dintre cele mai atractive pentru tinerii absolvenți de informatică și inginerie. Tot mai mulți studenți visează să-și...
#barbat, #casatorie, #chatbot, #aplicatie dating, #Japonia, #inteligenta artificiala, #inteligenta artificiala pericole , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Marea teama a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, in spatele discutiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vietii si nemurire
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare in comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Taxă pentru accesul pe Transfăgărașan. Aglomerația de pe celebrul drum ar putea fi rezolvată în acest fel
  2. Un bărbat s-a căsătorit cu un chatbot pe care l-a cunoscut pe o aplicație de dating. „Abia aștept să petrec timp cu tine”
  3. Cine sunt câștigătorii și pierzătorii după explozia inflației. Guvernul și unele industrii cheie merg pe plus, în timp ce pentru alții urmează o perioadă de cumpănă
  4. Fenomenul care a lovit catastrofal Europa: Pagube colosale de 43 de miliarde și în țări cu mulți români
  5. O țară vrea să-i ia coroana Statelor Unite de lider mondial. Mutarea lui Trump ce subminează America
  6. Patronul firmei care i-ar fi dus pe mercenarii lui Potra în Congo, reținut de SICE. Infracțiunile pentru care este urmărit penal Jurgen Faff
  7. Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
  8. Nvidia, prinsă în vizorul Chinei. Ce acuzații i se aduc gigantului tech din partea chinezilor
  9. Un primar cere desecretizarea contractului de privatizare pentru un combinat siderurgic uriaș din România: "Am întocmit adrese către Președintele României și prim-ministru"
  10. Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung