S-a dus să-și spele mașina și a cumpărat un bilet Powerball. Când a verificat numerele, a avut un șoc. „Soția mea a crezut că mint”

Bilete Powerball Foto: Hepta

Un bărbat din SUA care a cumpărat un bilet Powerball în timp ce se afla cu mașina la spălat a câștigat un milion de dolari.

Potrivit oficialilor loteriei, familia și-a revendicat premiul sub numele „Malongo” și a ghicit toate cele cinci numere: 7, 14, 23, 24 și 60, la extragerea din 9 august și a câștigat un milion de dolari.

De asemenea, benzinăria de la care s-a luat biletul câștigător va primi un bonus de 10.000 de dolari.

Bărbatul a spus că premiul de un milion de dolari îi va ajuta să plătească educația celor trei copii ai săi și că vor merge într-o excursie de familie la Disney World.

„Soția mea a crezut că mint”

„Când am verificat numerele, am realizat imediat că am câștigat. M-am simțit ușurat, dar soția mea a crezut că mint. Apoi a zis: „Mergem la Disney World!””, a mai povestit bărbatul pentru Loteria din Illinois.

Extragerea Powerball are loc în zilele de luni, miercuri și sâmbătă seara. Un bilet costă doi dolari.

