Câți ani de închisoare riscă un bărbat care l-a amenințat cu moartea pe Donald Trump. „Iau niște arme și mă ocup eu de treabă”

Un bărbat în vârstă de 57 de ani este acuzat că l-a amenințat cu moartea pe președintele american Donald Trump, într-o postare distribuită pe rețelele sociale.

Bărbatul riscă până la cinci ani de închisoare.

Suspectul din suburbia orașului Chicago a fost acuzat la nivel federal de presupuse amenințări cu moartea la adresa președintelui Donald Trump. Totul a pornit după publicarea unui mesaj pe rețelele de socializare, potrivit documentelor dezvăluite de jurnaliștii de la ABC News.

Trent Schneider (57 de ani) a fost acuzat de „amenințare în comerțul interstatal cu vătămarea unei persoane”, iar un judecător federal din Chicago a cerut ca acesta să rămână în custodie federală.

Președintele SUA și oamenii săi au mai primit amenințări și în trecut. Cel mai recent caz este cel al aliatului MAGA, Charlie Kirk, care a fost împușcat mortal în Utah.

„O să mă ocup eu de treabă”

Potrivit plângerii, într-un videoclip postat pe Instagram în data de 16 octombrie, Schneider ar fi spus că „va lua niște arme” și se va apuca singur „de treabă”, afirmând că „oamenii trebuie să moară”.

„O să iau niște arme. Știu de unde pot lua o mulțime de arme și o să mă ocup eu de treabă”, a amenințat bărbatul pe rețelele sociale.

Tot el a spus că Trump ar trebui să fie „executat”.

„Sunt sătul de toți frauduloșii ăștia. Oamenii trebuie să moară și oamenii vor muri. La naiba cu voi toți, mai ales tu, Trump. Ar trebui să fii executat”, a adăugat suspectul.

În cadrul clipului ar fi fost atașată și o descriere în care individul preciza că a pierdut totul, iar locuința lui urmează să fie scoasă la licitație.

Trent Schneider l-a etichetat pe Donald Trump în postarea de pe rețelele sociale.

„ASTA NU E O AMENINȚARE!!! DUPĂ CE AM PIERDUT TOTUL și data licitației casei mele este 11.04.2025 @realDonaldTrump AR TREBUI EXECUTAT!!!”, a scris bărbatul.

O tentativă de asasinat la adresa lui Trump a avut loc în noiembrie 2024. Acesta a fost lovit de un glonț în timp ce se afla pe scenă, în plină campanie.

Schneider ar fi postat același video și a pus descrierea de 18 ori între 16 și 21 octombrie, mai transmite presa americană.

Astfel, un „cetățean îngrijorat” din Florida care a văzut clipul din 16 octombrie l-a raportat la autorități.

Suspectul riscă o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare federală dacă va fi găsit vinovat.

Autoritățile continuă cercetările ca să determine gravitatea amenințărilor și intențiile reale ale bărbatului de 57 de ani.

