Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale

Un bărbat s-a ales cu o condamnare la închisoare cu suspendare după ce și-a pălmuit fiica pentru că nu a dormit acasă.

Incidentul a avut loc în Iași.

Chiar dacă magistrații au fost de acord că adolescenta a avut un comportament necorespunzător, aceștia nu au fost de acord cu modul în care tatăl a gestionat problema.

„Violența împotriva copiilor este un fenomen larg răspândit în România. Unele forme de violență continuă să crească în intensitate, iar altele sunt trecute cu vederea sau luate drept manifestări ale normalității.

Una dintre principalele probleme este aceea că violența împotriva membrilor de familie, în special asupra copiilor, și unele forme de pedeapsă corporală nu sunt recunoscute ca fiind o problemă”, au spus judecătorii.

În luna septembrie 2023, A.D. era elevă în clasa a X-a.

Incidentul a avut loc pe 24 septembrie 2023, când adolescenta s-a întâlnit cu o colegă și a decis să rămână la aceasta peste noapte.

Pentru că eleva nu ajunsese la cămin, părinții ei au fost imediat anunțați. Tatăl a sunat-o și a certat-o pentru că nu a mers la cămin și că nu-l anunțase că rămâne să doarmă la colega sa.

După ce a ajuns acasă, tatăl a început iar să o certe, dar și să o pălmuiască. Bărbatul a luat apoi un băț și a lovit-o pe adolescentă peste mâini și picioare.

Eleva nu a povestit mamei agresiunea și nici fraților ei. Fata i-a povestit colegei sale, cea la care rămăsese peste noapte. De asemenea, i-a trimis și câteva poze cu vânătăile provocate de bătaie, iar aceasta a anunțat autoritățile.

Ads

Adolescenta a fost internată într-un centru specializat, unde i-a fost efectuată o expertiză medico-legală și a fost supusă unei evaluări psihologice. Ea prezenta stres emoțional de nivel mediu, anxietate generalizată și stres posttraumatic, dar sub nivelul clinic.

Victima era familiarizată cu conflictele dintre părinți și era îngrijorată mai ales pentru situația mamei sale.

„Așa cum m-a bătut acum, nu am mai fost…. Mai îmi dădea câte o palmă. Da! A bătut-o și pe mama. O bate pentru că bea! Cu frații se comportă bine. Când nu ascultă, le mai dă și lor câte o palmă… Tata este cu școala… El insistă mai mult cu asta”, a declarat adolescenta.

Tatăl, pe nume Vasile Donici, a fost trimis în judecată pentru violență în familie în formă continuată și în circumstanțe agravante.

El și-a recunoscut agresiunea, precizând că și-a ieșit din fire atunci când a observat că fata nu reacționa la spusele sale. Magistrații au luat în considerare argumentul, dar au subliniat și seriozitatea acuzației aduse de procurori.

Ads

Lipsa antecedentelor penale și faptul că nu a încercat să împiedice desfășurarea procedurilor judiciare i-au adus lui Donici o pedeapsă de un an de închisoare, iar judecătorii au decis suspendarea executării acesteia pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.

De asemenea, ieșeanul va trebui să presteze și muncă în folosul comunității timp de 70 de zile în cadrul primăriei Tansa sau a unei unități de învățământ de pe raza comunei. El va trebui să plătească și suma de 5.000 de lei fiicei sale, ca daune morale.

Sentința Judecătoriei nu este definitivă.

Ads