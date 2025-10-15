Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru crimă. Au omorât în bătaie un bărbat și l-au îngropat pe un teren

Un bărbat și femeie au fost reținuți în Sibiu, ei fiind suspectați că au omorât un bărbat de 67 de ani și apoi l-au îngropat parțial pe un teren viran.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a cerut arestarea preventivă a două persoane, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 52 de ani, suspectate că au ucis un bărbat de 67 de ani, al cărui cadavru a fost descoperit parțial îngropat pe un teren viran din municipiul Sibiu.

Descoperirea șocantă a avut loc pe 25 septembrie, după un apel la 112 care anunțat prezența unui cadavru îngropat parțial într-o zonă cu vegetație de la marginea orașului.

Conform anchetatorilor, victima fusese agresată cu două săptămâni înainte, pe 11 septembrie, într-o baracă improvizată unde locuiau cei trei.

Din investigații a reieșit că între victimă și suspecți exista o stare de conflict, iar în urma unei altercații, cei doi l-au lovit pe bărbatul de 67 de ani până l-au omorât. Ca să ascundă crima, cei au decis să îngroape parțial trupul neînsuflețit la circa 200 de metri de la locul faptei.

„În data de 25.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu s-a sesizat din oficiu, ca urmare a unui apel primit prin SNUAU 112, cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor”, a anunțat procurorul șef secție judiciară, Simion Dan Octavian, purtătorul de cuvânt al instituției.

Suspecții au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul a solicitat arestarea lor preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a admis solicitarea și a dispus arestarea celor doi pentru 30 de zile.

„Menționăm faptul că autorii și victima se cunoșteau anterior, între cei trei existând o stare conflictuală”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Parchetului.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs crima și să identifice motivul exact al atacului.

