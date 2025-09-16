Un tânăr a furat imaginile mai multor femei de pe rețelele sociale și le-a pus pe site-uri pentru adulți. Acuzațiile care i se aduc

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 12:15
667 citiri
Bărbat care stă pe laptop Foto: Pixabay

Un tânăr de 23 de ani din Milano, Italia, a furat pozele a 25 de tinere de pe rețelele de socializare unde acesta era prieten cu ele.

Se pare că printre pozele furate și republicate, care datează din anul 2024, se numără și una cu o tânără care atunci avea 17 ani.

Victimele aveau conturi private, la care doar prietenii aveau acces, iar fotografiile lor au fost postate pe un site pentru adulți, alături de videoclipuri cu conținut pornografic explicit. Suspectul a scris sub fiecare poză numele fetelor respective.

Infracțiunea a ieșit la iveală după plângerile depuse de un grup de femei care, după mai multe verificări, comparându-și profilurile de pe rețelele sociale și căutând printre urmăritorii pe care îi aveau în comun, au reușit să-l identifice pe autorul furtului fotografiilor lor, potrivit La Repubblica.

În imagini, victimele se aflau în ipostaze personale, cum ar fi instantanee de pe plajă în costume de baie sau poze cu prietenii la bar.

Suspectul a fost percheziționat și i-au fost confiscate calculatorul și telefonul pentru a aduna probe utile reconstruirii faptelor.

Italianul de 23 de ani este acuzat că a furat imaginile fără consimțământul femeilor și că le-a „plasat”, potrivit procurorilor, „într-un context fără legătură și degradant, în unele cazuri chiar asociat cu videoclipuri cu conținut sexual explicit, provocând astfel o încălcare gravă a vieții private și demnității” victimelor.

De asemenea, acuzația de defăimare de care a fost acuzat este agravată de folosirea mijloacelor IT, „și de faptul că materialul a fost furat din profiluri private”.

#barbat, #furt, #poze, #retele sociale, #siteuri porno, #Italia, #viata privata, #pornografie
