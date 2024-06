Japonezul care s-a „transformat” în câine vrea să devină alt animal. Ce l-a făcut să se răzgândească VIDEO

Un bărbat din Japonia care a cheltuit 15 mii de dolari (14 mii de euro) pentru a se „transforma” în câine s-a răzgândit.

Bărbatul-câine, supranumit Taco spune că vrea să fie un alt animal pentru că e prea dificil ca să meargă ca un Collie, conform lastampa.it.

„Mi-ar plăcea să devin un alt animal”, a declarat el pentru telejurnalul japonez WanQol. „Aș putea, în mod realist, să devin un alt câine, un panda sau un urs. Chiar și o vulpe sau o pisică ar fi drăguțe, dar sunt prea mici pentru a fi experimentate de oameni. Într-o zi aş vrea să-mi împlinesc visul de a deveni un alt animal”.

În ultima vreme, câinele Taco a fost foarte dezamăgit, pentru că așa cum spune el, în timpul plimbărilor nu era acceptat de ceilalți câini, pe care i-a numit „cruzi, pentru că refuză să se joace cu mine, nu mă tratează ca şi cum aş fi unul dintre ei”.

Pentru că nu a primit acceptare din partea celorlalți câini, bărbatul-câine a început să împărtășească viața lui de patruped și pe rețelele de socializare, care sunt urmărite cu multă curiozitate și ironie de către internauți.

A man named #Toco from #Japan spent 2 million Yen to transform himself.

He became a #dog with a custom-made collie costume.

Toco's dream of becoming an animal started since he was a kid. He conceals his face to hide his alter ego.

Watch the video:#humandog #WIONOriginals pic.twitter.com/NPoDZscPf2